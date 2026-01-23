CTCSP、米Cyberhaven社の国内初となる販売代理店契約を締結

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（略称：CTC）のグループ会社で、IT関連機器やソフトウェアの販売を行うCTCエスピー株式会社（代表取締役社長：上 克也、本社：東京都港区、略称：CTCSP）は、米Cyberhaven Inc.（本社：米国カリフォルニア州パロアルト、CEO：Nishant Doshi）と、国内初となる販売代理店契約を締結し、次世代型データ漏洩防止（DLP）ソリューションの提供を開始します。AIによる機密データの常時監視や、利用状況及び流出経路の追跡により不正リスクを検知・防止します。通信事業や金融業などを中心に、5年間で１0億円の売上を目指します。

近年、多くの企業が業務効率化の有力な手段として、生成AIを活用する動きが進んでいます。一方で、企業が認めていないAIツール及びアプリケーションの使用や社外秘データを意図せずに生成AIに入力する「シャドーAI」のリスクが存在しており、ルールの策定や監視などのデータガバナンスを強化する仕組みが求められています。

本ソリューションは、機密データの漏洩を防ぐための監視・保護を実現します。社外秘や機密情報に指定されたデータをリアルタイムで監視・分析し、生成AIツールや企業が許可していないWebアプリ・サービスへの利用や送信を検知することで、内部不正に対する動的なデータ保護を支援します。

さらに、データの出所から流出先までを把握して、従業員の行動とデータの内容を関連付けることで、従来のツールでは見逃されがちな脅威を未然に防ぐことが可能です。

監視対象の端末には専用プログラムを導入し、データ保護のためのルールを定義して常時監視する環境を構築します。独自のAIエンジンが、ユーザーの行動や背景情報を考慮してリスクのあるデータを特定し、データの意味や利用状況を把握することで、定義されたルール外のリスクも検出します。

CTCグループは、米国の事業会社ITOCHU Techno-Solutions America, Inc.や2024年7月にCTCが出資した米国のベンチャーキャピタルForgepoint Capital, LLCと連携して、最新テクノロジーの発掘とパートナーシップの強化に取り組み、セキュリティ分野の先進的なソリューションの拡充に努めています。Cyberhavenとの協業もその一環です。Cyberhavenは、ユニコーン企業（設立10年以内に評価額10億ドルを超える新興企業）の1つで、データセキュリティ分野で急速な成長を遂げています。

今後もCTCグループは、Cyberhavenが提供するソリューションの更なるポートフォリオの拡充を行い、お客様のセキュリティ向上に貢献していきます。

■DLPソリューション イメージ

▼製品紹介ページ

https://www.ctcsp.co.jp/products/cyberhaven/

なお、Cyberhavenは、2026年2月6日開催の『CTC Discover Digital Workplace for AI』詳細：https://www.ctc-g.co.jp/keys/event/20260206-Discover-DWAI）の中でもご紹介予定です。

今回のプレスリリースにあたり、以下のコメントをいただいております。

データは全ての組織にとって最も価値ある資産です。CTCグループとのパートナーシップにより、CyberhavenのAI駆動型ソリューションを日本展開し、企業のイノベーションと持続的な成長に必要なデータセキュリティの実現を目指します。

Cyberhaven Inc.

CEO：Nishant Doshi



