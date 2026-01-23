【阪神梅田本店限定】あさぎり牛乳のバレンタインは、苺づくし。今しか味わえない “いちご×あさぎり牛乳” のご褒美スイーツ

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するスイーツブランド『あさぎり牛乳』は、2026年1月21日（水）より、阪神梅田本店 ８階バレンタイン催事に期間限定出店いたします。

あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

阪神梅田本店1階には常設店舗を構える『あさぎり牛乳』。今回のバレンタイン催事では、この期間でしか味わえない “苺づくし” の限定スイーツを多数ご用意いたします。

今がいちばん甘く、みずみずしい旬の苺と、朝霧高原のやさしいミルク。この時期ならではのご褒美スイーツが並びます。

販売店舗情報

店舗名：あさぎり牛乳 阪神梅田本店

住所：〒530-8224 大阪市北区梅田1丁目13-13｜８階バレンタイン会場、1階常設店舗

期間：2026年1月21日（水）～2月14日（土）

営業時間：10:00～20:00

【バレンタイン催事限定】実演販売商品一覧

会場では実演販売を中心に、出来たての美味しさをその場でお楽しみいただけます。

目の前で仕上げるライブ感と、立ちのぼる甘い香り。“選ぶ時間”から楽しい、五感で味わうバレンタイン体験です。

１.あさぎり牛乳ソフトクリーム〈いちご〉／〈いちご＆ミルク〉

＊阪神梅田本店限定 ＊実演販売

■価格：579円（税込）

■販売場所：阪神梅田本店 8階バレンタイン催事

あさぎり牛乳を贅沢に使用し、静岡県産いちごを合わせたソフトクリーム。牛乳の爽やかなコクと、いちごのやさしい甘酸っぱさが調和した、フルーティーでなめらかな味わいが特徴です。

あさぎり牛乳ソフトクリーム いちご＆ミルクあさぎり牛乳の濃厚で爽やかなソフトクリームと、静岡県産いちごを加えたソフトクリームを一度に楽しめます。

ミルクのコクといちごの甘酸っぱさが味わえる贅沢なソフトクリームです。

２.あさぎり牛乳 いちごパフェ

＊阪神梅田本店限定 ＊実演販売

■価格：864円（税込）

■販売場所：阪神梅田本店 8階バレンタイン催事

静岡県産いちごジャム、あさぎり牛乳いちごソフトとミルクソフト、

バタークッキーやコーンフレークを重ね、ホワイトチョコをトッピングしました。

あさぎり牛乳の濃厚で爽やかなコクと、いちごの甘酸っぱさ、食感のアクセントが重なり合い、最後まで楽しめる贅沢な味わいが特徴です。

３.あさぎり牛乳 いちごミルク

＊阪神梅田本店限定 ＊実演販売

■価格：378円（税込）

■販売場所：阪神梅田本店 8階バレンタイン催事

あさぎり牛乳と静岡県産いちごジャムを合わせたいちごミルク。

牛乳のまろやかなコクと、いちごのやさしい甘みと酸味が調和した、すっきりと

しながらも満足感のある味わいが特徴です。

限定＆季節商品一覧

４.生とろりミルクチーズケーキ〈苺ミルク&チョコ〉

＊阪神梅田本店限定

■価格：648円（税込） ■消費期限：2日【要冷蔵】

■販売場所：阪神梅田本店 8階バレンタイン催事

特製ミルクソースを閉じ込めた、ふわしゅわ食感の生とろりミルクチーズケーキに、静岡県産いちごパウダーとジャムを合わせた、やさしい甘酸っぱさのクリームを重ねました。

仕上げに、あさぎり牛乳を加えたなめらかなガナッシュでコーティングし、苺の華やかさとチョコレートのコクが、口の中でとろけ合う贅沢な味わいに。とろりと広がるミルク感、苺とチョコが織りなす、季節限定の特別な一品です。

５.あさぎりいちごミルクシュー ＊阪神梅田本店限定

■価格：450円（税込） ■消費期限：2日【要冷蔵】

■販売場所：阪神梅田本店 8階バレンタイン催事／1階常設店

香ばしいクッキーシューの中に、県内産いちごジャム入りのあさぎり牛乳のコクが広がる、なめらかなミルククリームをたっぷりと。ミルクのやさしさと、いちごの華やかさがふわりと重なり合う、心ほどける、ごほうびシューです。

６.生とろりミルクチーズケーキ〈いちご〉 ＊季節限定

■価格：648円（税込） ■消費期限：2日【要冷蔵】

■販売場所：阪神梅田本店 8階バレンタイン催事／1階常設店

特製ミルクソース入りのふわしゅわ食感のチーズケーキに、静岡県産苺のフレッシュジャムと、あさぎり牛乳の風味が広がるミルク感たっぷりの生クリームを重ねた、苺のような見た目も楽しい贅沢スイーツ。チーズのコクと軽やかさを両立した生地が、素材の味をやさしく包みます。

７.ふんわりパンケーキサンドいちごクリーム

＊季節限定

■価格：300円（税込）

■消費期限：15日

■販売場所：阪神梅田本店 8階バレンタイン催事／1階常設店

ふんわりふわふわなパンケーキに、静岡県産苺の美味しさが詰まったクリームと静岡県産苺のフレッシュジャムをとろりとサンド。甘酸っぱい苺を存分に味わえます。

その他定番商品も販売いたします

《展開商品》

あさぎり牛乳／ミルクコーヒー／リッチミルクサンド（ミルク・いちご）／ふんわりパンケーキサンド（あさぎりミルククリーム／いちごクリーム）／あさぎりミルククリームパン／あさぎり牛乳ソフトクリーム／あさぎりミルクシュー／焼きチョコクッキー

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な“Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

■【あさぎり牛乳】について 公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。

牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161984-32-8bc091be3d55e01dcb1e52b122525bfc.pdf朝霧乳業株式会社

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開