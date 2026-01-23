母子手帳アプリ『母子モ』が埼玉県朝霞市で提供を開始！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が埼玉県朝霞市にて本導入され、『ぽぽるん』として1月23日（金）より提供を開始します。

朝霞市は、「このまちで 育ってよかった 育ててよかった 子育ち・子育てを地域で応援するまち あさか」を基本理念とし、幸せを感じながらこども・若者が育ち、保護者が安心して子育てに取り組むことができるようなまちづくりを進めています。

今回、紙の母子健康手帳のデータをデジタルデータとして記録でき、810以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用され、子ども家庭庁が目指す、令和8年度からの電子版母子健康手帳の原則化※1に先駆けて運用を開始します。また、『母子モ』の追加機能として利用可能な、自治体の子育て関連事業デジタル化支援サービス『子育てDX(R)』の「伴走型相談支援サービス」と「オンライン予約サービス」の提供も開始し、保護者は母子手帳交付時の来庁予約や妊娠8カ月時のアンケート提出、さらに産後ケアの予約がアプリから可能となります。

◆保護者に寄り添った子育て支援策が魅力の埼玉県朝霞市で『母子モ』の提供を開始！

朝霞市では、保護者が子どもの成長に寄り添った関わり方を学べるよう、子どもの行動に注目して、より良い親子のコミュニケーションを学ぶプログラム「ペアレントトレーニング講座」を開講しています。3歳から8歳の子どもを持つ保護者が対象で、少人数制で家庭児童相談員による講座を受けられるなど、実践的な学びの場を提供することで子育て世帯の悩みや不安に寄り添っています。

また、多様化・複雑化する市民ニーズに対応し、将来にわたって継続して行政サービスを提供するため、デジタルを活用した効率的な行政運営を進めています。

その一環として今回、母子手帳アプリ『母子モ』の導入と、追加機能として利用できる『子育てDX』の「伴走型相談支援サービス」、「オンライン予約サービス」の提供を開始します。これにより、伴走型支援における職員の業務負担を軽減し、住民の手続きをスムーズにすることで、子育て世帯が市の取組みをもっと便利に活用できるようになります。

◆地域密着型の子育てアプリで住民・職員の作業簡便化をしっかりサポート！

朝霞市に採用された『ぽぽるん』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、市が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。

また、「伴走型相談支援サービス」と「オンライン予約サービス」の導入により、利用者は母子手帳交付時の来庁予約や妊娠8カ月時のアンケート提出、さらに産後ケアの予約がオンラインで可能になります。これにより利用者は、忙しく体調も不安定になりやすい妊娠中から育児中でも、アプリを通して24時間どこからでも各種予約や申請ができるため手続きの負担軽減が期待できます。また自治体職員は、オンラインによる手続きにより事前に申請情報を確認するなど、より住民一人ひとりに寄り添った対応が目指せます。

今後も、より簡単に手続きできる仕組みの整備と一人ひとりに合った切れ目のない支援を行うことで、子育て世帯の負担や不安を解消し、便利で安心・安全な子育て環境づくりを推進します。

＜埼玉県朝霞市 松下 昌代市長からのコメント＞

本市では、朝霞市こども計画にて定めた「このまちで 育ってよかった 育ててよかった 子育ち・子育てを地域で応援するまち あさか」という理念のもと、安心して子育てできる環境づくりを進めてまいりました。この度開始する『ぽぽるん』は、妊産婦とこどもの健診データの記録などを行えるほか、妊娠期から子育て期に渡って役立つ情報をわかりやすくお届けし、相談先や行政サービスにスムーズにつなげるための新たなツールです。このアプリを利用していただくことにより、妊娠期からの家庭の不安を軽減し、地域全体で支えあう仕組みをより強化していくことを目指します。

『ぽぽるん』を通じて、お子さまの成長段階に応じた切れ目のない支援も行っていきたいと考えておりますので、ぜひご活用ください。

＜『ぽぽるん』の主な機能＞

【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●子ども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録（グラフ化）

●胎児や子どもの成長記録（グラフ化）

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認（グラフ化）

●予防接種 ： 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、

受け忘れ防止アラート

●健診情報 ： 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内（病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など）

【育児日記：できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ（初めての…胎動／キック／寝がえり／おすわり／ハイハイ／ひとり立ち／ひとり歩き など約150項目の記録が可能）

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能

当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『子育てDX(R)』※2では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※3を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名：ぽぽるん

月額料金（税込）：無料

アクセス方法

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索

（対応OS： Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

