IFS、「Gartner(R) Peer Insights(TM) フィールドサービス管理のVoice of the Customer」レポートでCustomers’ Choiceに選出された唯一のベンダーに

2026年1月13日、英国ロンドン - 産業用AIソフトウェアのリーディングプロバイダーであるIFSは、2025年版「Gartner(R) Peer Insights(TM) フィールドサービス管理のVoice of the Customer」レポートにおいて、Customers’ Choiceに選出されました。本レポートで選出されたベンダーはIFSのみです。

IFSの最高製品・顧客責任者（Chief Product and Customer Officer）であるキャシー・ホールは次のように述べています。

「IFSが産業用AIの進化を推進し続ける中で、今回の評価は、当社の市場におけるリーダーシップとイノベーションへの注力が、独立した第三者によって検証された重要な評価であると受け止めています。フィールドサービス管理分野においてCustomers’ Choiceに選出された唯一のベンダーであることを、IFSのチーム一同、誇りに思っています。」

IFSは、明確な業界別ユースケースに基づき、産業分野におけるAI活用を先駆的に推進しています。フィールドサービス管理は、産業用AIを活用し、サービス品質の向上、要員の稼働効率最適化、ならびにサービス収益の成長を実現する中核的な分野の一つです。

お客様からのフィードバックは、IFSが製品ロードマップを策定するうえで不可欠な要素であり、サービスを中核とする組織が成長を加速し、お客様への価値提供を実現できるよう、IFSが継続的に取り組むイノベーションを推進する原動力となっています。

今回の評価は、IFSが近年相次いで認識されているガートナーによる評価の最新のものです。IFSは昨年前半に、ガートナー「Magic Quadrant(TM) for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises」においてリーダーの１社に位置づけられ、さらに同分野においてのCustomers’ Choiceにも選出されています。

「Voice of the Customer」において右上の「Customers’ Choice」クアドラントに位置付けられたベンダーは、市場全体と比較して、総合的な利用体験、製品機能、ならびにサービスおよびサポートの各分野で高い評価を獲得しています。これは、当該市場におけるベンダー製品に対する満足度の高さを示す有力な指標です。

IFS が提供するフィールドサービス管理ソリューションを通じた支援の詳細については、以下のリンクをご参照くだhttps://www.ifs.com/ja/products/fsm

IFSについて

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業用AIの変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、「サービスの瞬間 (Moment of Service(TM)) 」を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/jaをご覧ください。

※本プレスリリースは、2026年1月13日に英国で発表されたニュースリリースの抄訳版です。