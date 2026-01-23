【FC大阪】大末建設株式会社様 トップパートナー契約継続のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では明治安田J2・J3百年構想リーグ トップパートナーとして、大末建設株式会社様とのパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、トップチームユニフォームのシャツ胸部分に大末建設株式会社様の社名が掲載されるほか、トレーニングウェアのシャツ胸部分に大末建設株式会社様の社名、オフィシャルウェブサイトに大末建設株式会社様の社名バナー、試合会場に大末建設株式会社様の広告バナーが掲載されます。

【会社概要】

会社名：

大末建設株式会社 ※トップパートナー継続3年目

※2023シーズン：オフィシャルパートナー

※2024シーズン～：トップパートナー（ユニフォーム掲載位置遍歴：2024シーズン シャツ左袖、2025シーズン～ シャツ胸）

所在地：

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号

事業内容：

建設工事の請負

主な広告掲出媒体：

FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ胸）、トレーニングウェア（シャツ胸）、 スタジアム広告など

ユニフォーム掲出デザイン：

URL：https://www.daisue.co.jp/(https://www.daisue.co.jp/)

大末建設株式会社 代表取締役社長 村尾 和則様よりコメント：

大末建設は、明治安田J2・Ｊ3百年構想リーグで、トップパートナーとして引き続きFC大阪を全力で応援いたします。

J2昇格、またその先の目標へ。FC大阪の歩みは、当社の2030年のビジョン『安心と喜びあふれる空間を創造する会社』に向けての挑戦と共鳴します。

大末建設はFC大阪とともに、サッカーと建設を通じて地域の活性化や持続可能なまちづくりに貢献してまいります。

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。