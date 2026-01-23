「株式会社デリカライフ山崎」本社へ太陽光オンサイトPPAによる再エネ供給開始
※ PPA：Power Purchase Agreement（電力販売契約）の略。PPA事業者が無償で太陽光発電システムの設置と運用・保守をおこない、発電した電力を需要家が購入・活用する仕組み。
株式会社ちゅうぎんエナジー（岡山市 代表取締役 松岡 信一）は、株式会社デリカライフ山崎（代表取締役 山崎 稚子）と太陽光PPA※サービス契約にもとづき太陽光発電設備を設置し、再エネの供給を開始いたしましたのでお知らせいたします。
１．本件太陽光発電システムの概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/36_1_5c7c2da7e00c16dbeacac7506de477b3.jpg?v=202601230121 ]
注１.：杉の木約７，０００本の吸収量に相当（参照：林野庁HP）
２．ご契約先の概要
株式会社デリカライフ山崎はスーパー向けの寿司の開発・製造・卸販売をおこなっています。本件では２０２４年５月に完成した本社工場の屋根を活用したオンサイトPPAによる再エネ導入を推進し、使用電力の脱炭素化を進め、CO２排出量削減に取組んでまいります。
３．スキーム図
本スキームにより、お客さまの「脱炭素化への取組み」を支援し、ともに地域社会の持続的成長に貢献してまいります。
