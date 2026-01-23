¡ÚÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¡Û¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in FUKUOKA¡×2026Ç¯½Õ³«ºÅ·èÄê¡ª
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥È¥ß¥«¤È¥×¥é¥ìー¥ë¤¬BOSS E¡¦ZO FUKUOKA¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
BOSS E¡¦ZO FUKUOKA 6F¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë～4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in FUKUOKA¡×¤ò³«ºÅ¡ªÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ëµðÂç¥¸¥ª¥é¥Þ¡×¤ò»Ï¤á¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ë¥Üー¥ë¤òÆþ¤ì¤ÆÍ·¤Ö¡ÖÀÐÃº¤òÆþ¤ì¤è¤¦¡×¤Ê¤É³Ú¤·¤¤Å¸¼¨¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥È¥ß¥«¤Ä¤ê¡×¤ä¡Ö¥È¥ß¥«ÁÈÎ©¹©¾ì¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¿·´´Àþ¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈµÇ°¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤â½¼¼Â¤·¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ticket.e-zofukuoka.com/
¤ß¤É¤³¤í¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ìー¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÅ¸¼¨¥¾ー¥ó¡ª
¡¡
¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ëµðÂç¥¸¥ª¥é¥Þ¡×
¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ìー¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª³Ú¤·¤¤¥¸¥ª¥é¥Þ¤À¤è¡ª
¡Ö¥¿¥¤¥ä¤ò¸ò´¹¤·¤è¤¦¡×¢¨NEW¡ª
¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Î¤ª¤Æ¤Ä¤À¤¤¤ò¤·¤è¤¦¡ª
¡Ö¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¥¸¥ª¥é¥Þ ¡×¢¨NEW¡ª
¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤Ò¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©
£Ê£ÒÅìÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¢¨NEW¡ª
¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ìー¥ë¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡ª
¡ÖÀÐÃº¤òÆþ¤ì¤è¤¦¡×¢¨NEW¡ª
¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ÏÀÐÃº¤ÇÁö¤ë¤ó¤À¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Üー¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤·¤å¤Ã¤Ñ¤Ä¤·¤ó¤³¤¦¡ª
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¾ー¥ó¤Ç¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ìー¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¡Ö¥È¥ß¥«¤Ä¤ê¡×1²ó600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ä¤ê¤¶¤ª¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¥È¥ß¥«¤ò¤Ä¤ê¤¢¤²¤è¤¦¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥È¥ß¥«¤Ï¤Ä¤ì¤ë¤«¤Ê¡©
¡Ö¿·´´Àþ¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×¢¨NEW¡ª1²ó900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·´´Àþ¤È¥ëー¥ì¥Ã¥È¤Î³¨ÊÁ¤¬Â·¤¨¤Ð¥¯¥ê¥¢¤À¤è¡ª¤¦¤Þ¤¯»ß¤Þ¤ë¤«¤Ê¡©
¡Ö¥È¥ß¥«ÁÈÎ©¹©¾ì¡×1²ó900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥ß¤Î¹¥¤¤Ê¼Ö¼ï¤Î¹¥¤¤Ê¿§¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁª¤Ü¤¦¡ªÁª¤ó¤À¤é¡Ö¥«¥·¥á¥Þ¥ó¡×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡ª
¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ìー¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈµÇ°¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½¼¼Â¤Î¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×
ÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈµÇ°¾¦ÉÊ¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://e-zofukuoka.com/special/tomica_plarail/
(C) £Ô£Ï£Í£Ù¡¡¡Ö¥È¥ß¥«¡×¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
Æþ¾ì·ô¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡ª
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/478_1_0d08fb157624501f055c4e1593a3db33.jpg?v=202601231151 ]
²ñ¾ìÆâ¤Îº®»¨¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢²¼µ¤ÎÆþ¾ìÊ¬¤ÏÆü»þ»ØÄêÀ©¤Ç¤¹¡£
ÅÚÆü½Ë¤Ï½ªÆü¡¢Ê¿Æü¤Î9:00～12:00Æþ¾ìÊ¬
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤ÎÆþ¾ì»þ´Ö¤ò¤´»ØÄê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/478_2_0dab06b64468afc802daa001332b6ea9.jpg?v=202601231151 ]
¡üBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡Ê¥Ü¥¹¥¤ー¥¾¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë¤È¤Ï
2020Ç¯7·î¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à²£¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Ê£¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ó¥ë¡£ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¡Ö¥Áー¥à¥é¥Ü¥Õ¥©¥ì¥¹¥È Ê¡²¬ - SBI¾Ú·ô¡×¤äÆüËÜ½éÅÐ¾ì¤ò´Þ¤à¡ÖÀä·Ê3·»Äï SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2-2-6¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÎÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ê¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡ÖÅâ¿ÍÄ®¡×±Ø²¼¼ÖÅÌÊâ15Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¾Å´¥Ð¥¹¡Ö¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à¡×²¼¼ÖÅÌÊâ5Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11:00～20:00¡¡ÅÚÆü½Ë10:00～20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªµÒÍÍÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§TEL¡§092-400-0515¡Ê10:00～17:00¡Ë
https://e-zofukuoka.com/