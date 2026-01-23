【琴平町】いよいよ来週開催「2026年わん詣～わんこの三が日～」最終告知｜出張祈祷・町めぐり企画・宿泊最終枠も

株式会社CarLife Japanわんこ三が日（2026.1.30-2.1)をこんぴらさんに初詣してみませんか。わんちゃんとともに家内安全をお祈りください。

■ 開催まで、いよいよ1週間

2026年1月30日（金）から2月1日（日）までの3日間、香川県琴平町・金刀比羅宮周辺一帯にて「2026年わん詣（わんもうで）～わんこの三が日～」を開催いたします。

本事業は、琴平にぎわい創出委員会が主催し、CarLifeJapanが委員会の一員として企画・運営の一部および情報発信を担っています。

■ 「わん詣」とはわん詣（わんもうで）は、人の初詣のように 「愛犬の一年を願い、共に町を歩く」 新しい年始のかたちです。

江戸時代、主人の代わりに犬が金刀比羅宮へ参拝した「こんぴら狗」の逸話を現代に読み替え、犬と人がともに旅をし、願い、地域と関係を結ぶ文化行事として展開しています。

わんちゃんと本宮まで785段一緒に上がっていただくだけで達成感があります！！

▶ 開催背景・コンセプトはこちら（第1報）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000058432.html)

■ 犬と“歩ける町”を体感できる3日間琴平町では現在、参道を中心とした徒歩圏内にわんこ歓迎店舗が約35店舗集積しています。これほど密集したエリアに犬連れ歓迎の店舗が密集する事例は、国内でも稀有、有数のドッグフレンドリーエリアと言えます。

会期中は「琴平おさんぽMAP」を手に、参拝と町歩きを自然に楽しめる構成となっています。

■ 今回の見どころ１.｜わん詣「町めぐりくじ」

飼主さんとわんちゃんのペースでゆっくりと初詣をお楽しみください！！参道・街中では様々な立ち寄りポイントがあります！！こちらのお散歩マップは「わん詣でマーケット会場の金陵の郷」でお配りしています。最初に来てくださいね。

町を歩き、立ち寄り、楽しむ回遊型企画「わん詣 町めぐりくじ」を実施します。

わん詣に参加することで、町歩きそのものが“体験”になる仕掛けです。

▼ 企画ビジュアル・詳細

■ 今回の見どころ２.｜金刀比羅宮 神職による出張祈祷

お買物して、レシートをためて、金陵の郷でくじに参加しよう！！まずは最初に金陵の郷にきてお散歩マップをゲットしてください。完了された方には台紙にオリジナル「達成印」を押印してお持ち帰りいただけます。

会期中、金刀比羅宮の神職によるマーケット会場「金陵の郷」にて出張祈祷を実施します。

実施日時

・1月31日（土）14:30～

・2月1日（日）14:30～

内容

・わんちゃんおよびご家族の健康祈願

注意事項

・事前申込は行いません

・ご参列者名、わんちゃん名、ご住所等の読み上げは行いません

■ 今回の見どころ３.｜体験コンテンツ（予約可）

わん詣の前後で楽しめる体験コンテンツも充実しています。今回は会場内でこちらの体験をすることができます。一部、スケジュールの変更があります。その際はご了承ください。

あわせて、現在、OTA「じゃらん」にて予約可能です。わん詣以外の日でももちろんゆっくり体験いただけます。

様々な体験コンテンツがあります。ぜひぜひ「わん詣」でも、日常でも体験できますので現地でお話を聞いてみてください。

▼ じゃらん掲載プラン

・五人百姓「池商店28代目」から琴平の歴史を知る体験。参道文化と町の成り立ちを学ぶ歴史体験(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000230252/activity/l000069453/)

・こんぴら狗参拝体験キット。御朱印手帳づくりを通じて参拝の記念を形に(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000230252/activity/l000069369/)

・オリジナルビーズリードチャーム作り。旅の思い出を日常に持ち帰れるクラフト体験(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000230252/activity/l0000692EA/)

・ドッグトレーナーによるコミュニケーション教室。旅先での行動を通じて、愛犬との関係性を深める実践型体験(https://doglogicschool.com/index.php/contact/)

・コンテンツに関してのリリースはコチラ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000058432.html)

■ 「泊まって帰ろう」最終案内

わん詣参加後に宿泊できる最終受付を行っています。

宿泊施設：残り2部屋限定 おひとり1万円~ キャンピングカー泊：2台限定 1台2名利用で2.2万円~

※会期前後も含めて利用可能です。

※GOKANのご予約はこちらから(https://www.jalan.net/yad357017/plan/)

※キャンピングカーはこちらをチェック(https://stitch-espadrille-f1f.notion.site/7-TOYOTA-GT-7-3-4-27-500-22a739da039180288392e6ad0dd51f72?pvs=73)

※ご興味のある方は、以下まで直接ご連絡ください。

📩 nose@carlifejapan.jp

■ わん詣マーケット&公式情報

GOKAN土の棟はわんちゃんと一緒にくつろげる一棟かしのお宿です。もちろんわんちゃんと泊まれるキャンピングカーも残り2台泊まれるようになっています。

■ 開催概要

・イベント名： 2026年 わん詣～わんこの三が日～

・開催日程： 2026年1月30日（金）～2月1日（日）

・開催場所： マーケットは金陵の郷特設会場にて、香川県琴平町・金刀比羅宮周辺一帯

・わん詣マーケット会場は「金陵の郷」各種受付・台紙・マップの配布はコチラです

金陵の郷特設会場：香川県仲多度郡琴平町 623

・参加方法： 自由参加（事前申込不要／一部企画を除く）

わん詣のご出展者様です会場レイアウトです

・公式LP(https://lp.carlifejapan.jp/2026wanmoude)

・公式Instagram(https://www.instagram.com/wp_kotohira/)

■ 主催

琴平にぎわい創出委員会

■ お問い合わせ先

株式会社CarLifeJapan

（わん詣・取材・体験・宿泊に関するお問い合わせ）

担当：野瀬 電話番号09010789397 mail: nose@carlifejapan.jp

※取材・撮影・体験参加のご相談も歓迎します