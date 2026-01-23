さくさくつぶせて、簡単に洗える「つぶしやすいスプーンマッシャー」が新発売
https://marna.jp/shop/g/gK829DGY/
生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、「つぶしやすいスプーンマッシャー」を2026年1月23日より新発売いたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J26ZYZwBFVI ]
本製品は、先端の突起で食材をあらかじめ割ることで、つぶす際の手間を軽減。スプーン部分裏面の凸凹が滑りを抑え、安定してつぶすことができます。
先端の突起で食材をざっくり割れる
盛り付けまでできる
握りやすい太めのハンドルの上端は丸みをもたせた形状に。横から握るだけでなく、上から体重をのせて握ることもできます。またスプーン形状のため、これ1本で和える・混ぜる、盛り付けまでをスムーズに行えます。穴や角のない形のため、使用後はスポンジでサッと洗えてお手入れも簡単です。
上から体重をのせて握ることもできる
従来品の「穴に食材が詰まって洗いにくい」「つぶすのに力がいる・時間がかかる」などの不満点を丁寧に解消するアイテムとして開発しました。ポテトサラダ、卵サンド、ディップ、離乳食など様々な料理のマッシュだけでなく、ハンバーグなどひき肉をこねる作業にもご活用いただけます。
様々な料理のマッシュに
ひき肉をこねる作業にも
製品概要
品名：つぶしやすいスプーンマッシャー
税込価格：990円
材質：ナイロン
耐熱温度：230℃
サイズ：約59×199×68mm
https://marna.jp/shop/g/gK829DGY/
右：つぶしやすく、洗いやすい形状（スプーン裏側）
コンパクトに収納できる
株式会社マーナ
キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。
公式サイト：https://marna.jp
公式サイト よみもの：https://marna.jp/shop/pc/0features/
公式Instagram：https://www.instagram.com/marna_inc/?hl=ja
公式X（旧twitter）：https://twitter.com/marna_inc