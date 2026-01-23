さくさくつぶせて、簡単に洗える「つぶしやすいスプーンマッシャー」が新発売

株式会社マーナ

生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、「つぶしやすいスプーンマッシャー」を2026年1月23日より新発売いたします。

本製品は、先端の突起で食材をあらかじめ割ることで、つぶす際の手間を軽減。スプーン部分裏面の凸凹が滑りを抑え、安定してつぶすことができます。

先端の突起で食材をざっくり割れる盛り付けまでできる

握りやすい太めのハンドルの上端は丸みをもたせた形状に。横から握るだけでなく、上から体重をのせて握ることもできます。またスプーン形状のため、これ1本で和える・混ぜる、盛り付けまでをスムーズに行えます。穴や角のない形のため、使用後はスポンジでサッと洗えてお手入れも簡単です。

上から体重をのせて握ることもできる

従来品の「穴に食材が詰まって洗いにくい」「つぶすのに力がいる・時間がかかる」などの不満点を丁寧に解消するアイテムとして開発しました。ポテトサラダ、卵サンド、ディップ、離乳食など様々な料理のマッシュだけでなく、ハンバーグなどひき肉をこねる作業にもご活用いただけます。

様々な料理のマッシュにひき肉をこねる作業にも

製品概要

品名：つぶしやすいスプーンマッシャー

税込価格：990円

材質：ナイロン

耐熱温度：230℃

サイズ：約59×199×68mm

右：つぶしやすく、洗いやすい形状（スプーン裏側）コンパクトに収納できる株式会社マーナ

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。



