加熱調理にも使える「調理もできるスパチュラスプーン」が新発売

生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、「調理もできるスパチュラスプーン」を2026年1月23日より新発売いたします。

本製品は、細い瓶や狭い容器のすみまで届くスリムなスパチュラです。先端部には、ほどよくしなるシリコーンゴムを採用。食材をかき集めながらしっかりすくえます。

柄の長さは約23cmで、フードプロセッサーやジューサーなど、深めの容器の底まで届きます。耐熱温度は230℃と高く、フライパンや鍋に調味料をすくって入れたあと、そのまま加熱調理に活用できる点も特長です。また、置いた時に自然に先端が浮く設計で、一時置きの際も衛生的にお使いいただけます。

先端が浮くので衛生的

製品概要

品名：調理もできるスパチュラスプーン

税込価格：990円

材質：ナイロン、シリコーンゴム

耐熱温度：230℃

サイズ：約27×230×16mm

ほどよくしなる先端スプーンの裏がフラットなので、ジャムやバターが塗りやすい

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。



