TVアニメ『Fate/strange Fake』やTVアニメ『グノーシア』など人気作品の展示や様々な作品の商品が目白押し！

　株式会社アニメイトは、2026年1月24日～3月15日までアニメーションを中心に幅広いビジネスを手掛け全世界に展開する、総合エンタテインメントカンパニー「株式会社アニプレックス」が手掛ける作品を一堂に集め、総合的に展開する「ANIPLEX POP UP SHOP」を開催いたします。



　会場内では一部の作品をピックアップした展示や、様々なタイトルの商品を販売いたします。展示のラインナップは、現在放映中のTVアニメ『グノーシア』、1月からの新番組となるTVアニメ『Fate/strange Fake』などが展開される予定です。場面写の展示やモニターでの映像放映、一部作品では台本の展示も予定しているのでお楽しみに。



　また、会場で販売される商品はアニプレックス公式イベントにて販売した商品が数多く店頭に並びますので、ぜひご来店ください。




■商品情報（一部）



△【FGOMART】ランダム缶バッジ

【FGOMART】ランダム缶バッジ


価格：400円（税込）


種類：全15種







△【アニメ「鬼滅の刃」全集中展-無限列車編・遊郭編-】ペン付きスタンドボード

【アニメ「鬼滅の刃」全集中展-無限列車編・遊郭編-】


ペン付きスタンドボード


価格：990円（税込）


種類：6種






このほかにも、多数の商品を販売中！




■オンリーショップ情報


ANIPLEX POP UP SHOP


開催期間：2026年1月24日～2026年3月15日


開催場所：アニメイト池袋本店 7F NORTH


開催内容：既存商品の販売 及び 一部商品の再販、モニターでの映像放映　など




■権利表記


(c)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC


(c)Petit Depotto/Project D.Q.O.


(c)TYPE-MOON / FGO PROJECT


(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable




