【COCO DEAL】1/23（金）心ときめく春の最新カタログvol.1を公開

アイア株式会社


アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は1/23（金）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.1「 Luminous Whispers」を公開いたします。


https://petal-online.com/brand/cocodeal/luminous_whispers_0123?utm_campaign=SpringCatalog1_260123_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes


新しい季節にスイッチする瞬間は


いつだって、ときめきとワクワクに包まれる。



エアリーな素材やさりげない肌見せで軽やかに。


フェミニンで、ほんのりリラクシーな装いを纏って。





KNIT \12,100/ ONE-PIECE \19,800



ONE-PIECE \22,000


JACKET \19,800/ TANKTOP \5,500/ PANTS \13,200



SHIRT \11,000/ SHIRT \11,000/ PANTS \13,200



ONE-PIECE \19,800



COVERALL \20,900/ CAMISOLE \4,950/ SKIRT \12,100



KNIT \9,900/ SKIRT \13,200



staff credit


Model: Seira Jonishi


Photographer: Junghyun Kim (Tron)


Stylist: Hitomi Imamura


Hair & Make: Hitomi Akiyama


Writer: Akiyo Nishino


Direction: Shunta Isobe


Design: Momoko Takenaka


Creative Agency: CICELY


・上西星来プロフィール



1996年8月14日、愛知県生まれ。
17歳でガールズグループ「東京パフォーマンスドール」のメンバーとしてデビュー。
現在はファッション誌や美容誌を中心にモデルとして活動。



・COCO DEAL（ココ ディール）について



アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。


自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと


ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。



