【COCO DEAL】1/23（金）心ときめく春の最新カタログvol.1を公開
アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は1/23（金）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.1「 Luminous Whispers」を公開いたします。
詳細を見る :
https://petal-online.com/brand/cocodeal/luminous_whispers_0123?utm_campaign=SpringCatalog1_260123_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
新しい季節にスイッチする瞬間は
いつだって、ときめきとワクワクに包まれる。
エアリーな素材やさりげない肌見せで軽やかに。
フェミニンで、ほんのりリラクシーな装いを纏って。
KNIT \12,100/ ONE-PIECE \19,800
ONE-PIECE \22,000
JACKET \19,800/ TANKTOP \5,500/ PANTS \13,200
SHIRT \11,000/ SHIRT \11,000/ PANTS \13,200
ONE-PIECE \19,800
COVERALL \20,900/ CAMISOLE \4,950/ SKIRT \12,100
KNIT \9,900/ SKIRT \13,200
staff credit
Model: Seira Jonishi
Photographer: Junghyun Kim (Tron)
Stylist: Hitomi Imamura
Hair & Make: Hitomi Akiyama
Writer: Akiyo Nishino
Direction: Shunta Isobe
Design: Momoko Takenaka
Creative Agency: CICELY
・上西星来プロフィール
1996年8月14日、愛知県生まれ。
17歳でガールズグループ「東京パフォーマンスドール」のメンバーとしてデビュー。
現在はファッション誌や美容誌を中心にモデルとして活動。
・COCO DEAL（ココ ディール）について
アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。
自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと
ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。
