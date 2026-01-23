【COCO DEAL】1/23（金）心ときめく春の最新カタログvol.1を公開

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は1/23（金）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.1「 Luminous Whispers」を公開いたします。

詳細を見る :https://petal-online.com/brand/cocodeal/luminous_whispers_0123?utm_campaign=SpringCatalog1_260123_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

新しい季節にスイッチする瞬間は

いつだって、ときめきとワクワクに包まれる。

エアリーな素材やさりげない肌見せで軽やかに。

フェミニンで、ほんのりリラクシーな装いを纏って。

KNIT \12,100/ ONE-PIECE \19,800ONE-PIECE \22,000JACKET \19,800/ TANKTOP \5,500/ PANTS \13,200SHIRT \11,000/ SHIRT \11,000/ PANTS \13,200ONE-PIECE \19,800COVERALL \20,900/ CAMISOLE \4,950/ SKIRT \12,100KNIT \9,900/ SKIRT \13,200

staff credit

Model: Seira Jonishi

Photographer: Junghyun Kim (Tron)

Stylist: Hitomi Imamura

Hair & Make: Hitomi Akiyama

Writer: Akiyo Nishino

Direction: Shunta Isobe

Design: Momoko Takenaka

Creative Agency: CICELY

・上西星来プロフィール

1996年8月14日、愛知県生まれ。

17歳でガールズグループ「東京パフォーマンスドール」のメンバーとしてデビュー。

現在はファッション誌や美容誌を中心にモデルとして活動。

・COCO DEAL（ココ ディール）について

アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。

自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと

ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。

【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/cocodeal

【公式サイト】http://cocodeal.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/cocodeal_official/

【X (旧：Twitter)】https://twitter.com/cocodeal_com

【Threads】アカウント名：cocodeal_official