「検索」から「マッチング」へ。ぐるなび、生成AIが最適な一軒を導き出すAIエージェント搭載アプリ「UMAME!」を本格リリース！

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎）は、2026年1月20日（火）、生成AIを活用して外食体験をパーソナライズするAIエージェント搭載アプリ「UMAME!（うまみー!）」を正式ローンチしました。

同日、ぐるなび本社にて開催した本格リリース発表会では、代表取締役社長の杉原章郎と執行役員 CTOの岩本俊明が登壇。2025年1月のβ版リリースから1年間の検証を経て進化した、リアルの体験を最大化する、AIネイティブ時代の新しい食のプラットフォームの全容を公開しました。

■「UMAME!」が実現する3つの進化

AIエージェントによるサジェスト体験:AIエージェントがユーザーの気分や目的を読み解き、双方向の対話を通じてニーズを深掘り。瞬時に決まる、あなただけの1軒を提案します。

高精度なパーソナライズド体験:日々の食事の写真を記録する「ジャーナル」や、お気に入りの飲食店を集めた「ブックマーク」とAIエージェントが連動。ブックマークの中からその時の気分とマッチングする提案を行います。

店舗情報を約59万店へ拡充:従来の約42万店から約59万店へと店舗情報を大幅に拡充。膨大なデータをもとに、あらゆるニーズに応じた最適な提案を可能にしました。

さらに、今回の正式ローンチに合わせてAndroid版の提供も開始され、より多くのユーザーが次世代の食体験を楽しめる環境が整いました。

ぐるなびは、生成AIを活用しぐるなび全体の技術革新・DXを実現する「ぐるなびNextプロジェクト」を2024年8月より推進しています。今後も、「食でつなぐ。人を満たす。」というPURPOSE（存在意義）のもと、社内外におけるAIの活用を拡充し、「次世代食体験の実現」と「圧倒的な業務効率化」を加速させてまいります。

■「UMAME!」サービス概要

アプリ名: UMAME!（うまみー!）

対応OS: iOS、Android

リリース日: 2026年1月20日（火）

基本利用料: 無料

対象飲食店: 約59万店（2026年2月上旬予定）

公式サイト: https://umame.gnavi.co.jp/