こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学校法人東洋英和女学院が次期大学学長に藁谷 友紀氏を選任 ― 任期は2026年4月1日から2030年3月31日までの4年間
学校法人東洋英和女学院（東京都港区、理事長：増渕 稔）は、星野 三喜夫学長の2026年3月31日付任期満了に伴い、2025年11月28日開催の理事会において、藁谷 友紀氏を次期大学学長とすることを決定した。任期は、2026年4月1日から2030年3月31日までの4年間。
＜次期学長プロフィール＞
・氏名：藁谷 友紀（わらがい・ともき）
・生年月日：1954年8月3日（71歳）
・学位：Dr.rer.pol.（ボン大学）
・専門：経済学（経済理論、経済政策、経済構造の変化）、経営学・学歴：
1978年3月 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
1981年3月 早稲田大学大学院経済学研究科前期課程修了
1986年10月〜1990年5月 ボン大学留学（DAAD〈ドイツ学術交流会〉奨学生として）
1990年 Dr.rer.pol. （Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn）
1991年3月 早稲田大学大学院経済学研究科後期課程満期退学
・主たる職歴：
1991年1月 外務省専門調査員（在ベルリン）（〜1994年3月）
1994年4月 早稲田大学教育学部（改組により2004年9月より教育・総合科学学術院）専任講師
1996年4月 早稲田大学教育学部助教授
2001年4月 早稲田大学教育学部教授（〜2025年3月）
2002年9月 早稲田大学教育総合研究所長（〜2004年9月）
2004年1月 早稲田大学教務部副部長（〜2004年9月）
2004年9月 早稲田大学教育・総合科学学術院長、教育学部長（〜2008年8月）
2004年11月 早稲田大学評議員（〜2008年9月）
2007年11月 早稲田大学理事（〜2008年10月）
2008年4月 早稲田大学大学院教職研究科長（〜2010年3月）
2008年11月 早稲田大学常任理事（〜2010年10月）
2009年4月 大阪繊維学園（2012年4月より早稲田大阪学園）理事・評議員（〜2013年3月）
2010年11月 早稲田大学理事（〜2014年10月）
2013年4月 早稲田実業学校学校長 高等部・中等部校長（〜2018年4月）
2014年11月 早稲田大学参与（学長代理）（〜2016年10月）
2014年 しごと能力研究学会会長（現在に至る）
2024年 日本スマート物流学会会長（〜2025年11月）
2025年3月 慶應義塾大学SFC SFC研究所上席研究員（現在に至る）
2025年4月 早稲田大学総合研究機構システム競争力研究所顧問（現在に至る）
2025年4月 早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究所招聘研究員（現在に至る）
2025年4月 早稲田大学日本橋キャンパス講師（Liberal Arts Workshop担当）（〜2025年9月）
2025年4月 いわきヒューマンカレッジ（市民大学）学長（現在に至る）
2025年4月 早稲田大学名誉教授
・この間の主な社会活動履歴：
ベルリン国立社会科学研究所（WZB）客員研究員、早稲田大学システム競争力研究所所長、大学基準協会大学評価委員会評価委員、内閣府「青年国際交流事業に関する検討会」委員、内閣府「日本・若者活性化プロジェクトチーム」委員、国土交通省「物流情報標準化検討委員会」座長、いわき応援大使、南三陸ボランティア実行委員会責任者、西安交通大学・吉林大学客座教員、南京大学商学院顧問教授、荒川区自治総合研究所理事・副理事長、「読書を愛するまち・あらかわ」宣言起草委員会委員、東京都特別区長会調査研究機構顧問、和敬塾理事、日韓国交正常化50周年記念特別展日韓半跏思惟像展示実行委員会事務局長、みずほ証券委託研究「投資教育プロジェクト」研究代表、経済産業省STEAMライブラリー「金融経済・投資教育」コンテンツ作成プロジェクト代表、内閣府SIP「スマート物流サービス」プロジェクト研究分担者等。
▼本件に関する問い合わせ先
TEL：045-922-4561
メール：shomu@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
