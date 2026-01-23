シリーズ累計120万点※1突破！リップケアブランド「CHOOSY（チューシー）」より春を感じる「桜」カラー、「桜」の香りのアイテムが限定発売

株式会社サン・スマイル

株式会社サン・スマイル（本社：東京都港区／代表取締役社長：田中徳也）は「ワタシ史上、最高※3の唇へ」がコンセプトのリップケアブランド「CHOOSY（チューシー）」から桜の香りをまとった2つのアイテムを、2026年2月2日（月）より全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定※2で発売いたします。

日中用美容針※4リップグロッシーセラム『デイニードルリップ』から、ほんのり血色感※5を与える「桜ピンクカラー」、そしてNMF※6滴下発想のリップパックから、ふっくらハリ感タイプ「桜の香り」の登場です。

※1 自社累計出荷実績：2024年8月1日～2025年9月30日 ※2 一部店舗を除く ※3 自社従来品比 ※4 保湿成分：加水分解カイメン、浸透は角層まで ※5 メイクアップ効果による

デイニードルリップ サクラ【商品特長】

「１.カラーリップ」「２.リップセラム」「３.リッププランパー※5」「４.リップグロス」の1本で4役を果たすオールインワンリップ。美容針※4を配合した注入※7ケアで、同時に4つのアプローチを実現します。

POINT1：ほんのり色づく桜ピンクカラー

桜のようなピンクカラーが、塗布後の唇に自然な血色感※5を与えます。



POINT2：3種の桜エキス※8で日中の唇荒れ防止×うるおいバリア機能

（1）肌荒れ防止成分として、3種の桜エキス※8を配合

桜の香りに満たされながら、荒れがちな冬の唇を集中ケアします。

（2）唇特有の性質に合わせたトリートメント成分設計

19種類のNMF※6とバリアプロテクト成分※9で唇のうるおいバリア機能をサポートします。

POINT3：ぷっくり弾むリッププランプ効果※5

チクチク感がクセになる美容針※4×縦じわをカバーするエアーボム※10成分で、ぷっくりとしたハリ感のある唇へと導きます。

POINT4：ちゅるんとした唇を実現するグロス

グロッシーシャインオイル※11配合で、とろけるようなうるツヤ質感を叶えます。

【商品概要】

ブランド名：CHOOSY（チューシー）

商品名：チューシー デイニードルリップ サクラ

内容量：10g

価格：1,540円（税込）

発売日／取扱店舗：

2026年2月2日（月）／全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定

※一部店舗を除く

【商品特長】

ハイドロゲルリップパック ふっくらハリ感タイプ サクラ

NMF※6滴下発想でワンランク上※3のリップケアを叶えるハイドロゲルリップパック。

ふっくらハリ感タイプに2種の桜エキス※12を配合し、桜の香りに包まれながら唇の乾燥ダメージをケアします。

POINT1：浸透※7をサポートする進化系ゲルシート

唇の温度に反応し、美容成分の浸透※7に合わせてシートが薄くなり透明に変化するスキンモイスチャーハイドロゲルを採用。唇の悩みに合わせた美容成分がゆっくり溶け出し浸透※7をサポートします。

POINT2：リップパック共通成分×唇悩みに合わせた美容成分配合

唇に少ないNMF※6に着目したNMF※6滴下発想に加え、夜間に集中補修することで日中のダメージから守るモイストチャージ成分※13を配合。さらにハリアプローチ※14成分※15を配合することで、ふっくらハリ感のある唇へと導きます。



POINT3：Wの桜エキス※12を配合で唇の荒れにアプローチ

冬の乾燥ダメージをケアする2種の桜エキス※12を配合しました。リップパックの間、ほのかに桜が香ります。

【商品概要】

ブランド名：CHOOSY（チューシー）

商品名：チューシー ハイドロゲルリップパック ふっくらハリ感タイプ サクラ

内容量：3ｍL

価格：単包（1枚入り）：308円（税込）／3枚セットタイプ：880円（税込）

発売日／取扱店舗：

2026年2月2日（月）／全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定

※一部店舗を除く

CHOOSY リップケアラインのご紹介【デイニードルリップラインナップ】

日中使用に適した1本3役の機能性や使用感を持つ美容針※4リップケア製品『デイニードルリップ』。

グロスにもなるこっくりテクスチャーでツヤ唇に仕上げます。

【リップパックラインナップ】

2024年9月にNMF※6滴下発想のリップパックとしてリニューアル発売し大ヒット中。

唇の悩みに合わせた美容成分を配合しています。

※1 自社累計出荷実績：2024年8月1日～2025年9月30日 ※2 一部店舗を除く ※3 自社従来品比 ※4 保湿成分：加水分解カイメン、浸透は角層まで ※5 メイクアップ効果による ※6 NMF構成成分(保湿成分)：＜デイニードルリップ＞プロリン、アスパラギン酸、トレオニン、セリン、グルタミン酸、グリシン、アラニン、バリン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、チロシン、フェニルアラニン、リシン、ヒスチジン、アルギニン、PCA-Na、乳酸、尿素 ＜リップパック＞アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、グルタミン酸、セリン、チロシン、トレオニン、バリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、プロリン、メチオニン、リシン、ロイシン ※7 角質層まで ※8 保湿成分：オオシマザクラ花エキス、オオシマザクラ葉エキス、ヤマザクラ樹皮エキス ※9 保湿成分：カミツレエキス、オウゴン根エキス、カニナバラ果実エキス、カンゾウ根エキス、ツバキ花エキス、アロエベラ葉エキス、モモ葉エキス、クコ果実エキス ※10 保湿成分：ハナスゲ根エキス、ザクロ花エキス、加水分解カイメン、バニリルブチル、トウガラシエキス、ホホバ種子油 ※11 保湿成分：シア脂、スクワラン ※12 保湿成分：ヤマザクラ花エキス、サトザクラ花エキス ※13 保湿成分：アラントイン、ナイアシンアミド、酢酸トコフェロール、ヒアルロン酸Na、セラミドNP、加水分解コラーゲン、シア脂、ホホバ種子油、スクワラン、プロリン、アスパラギン酸、トレオニン、セリン、グルタミン酸、グリシン、アラニン、バリン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、チロシン、フェニルアラニン、リシン、ヒスチジン、アルギニン ※14 ハリを与えること ※15 保湿成分：イソステアリン酸ソルビタン、パルミチン酸エチルへキシル、パルミトイルトリペプチド‐1、ダイズ種子エキス、トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、エーデルワイスカルス培養エキス