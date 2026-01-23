こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新発売】アップリンクはSFP+で10Gに、ダウンリンクはマルチギガで2.5/5Gに対応。52ポートモデルのエッジ・スイッチ2機種を同時リリース！
〜 次世代ネットワークを見据えたオフィスや拠点のアップグレードを支援 〜
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、多ポート搭載のレイヤー2plusマルチギガビット・インテリジェント・スイッチ「AT-SE240-52GHXm」「AT-SE240-52GTXm」の受注を1月23日より開始したことをお知らせします。
■新製品 AT-SE240-52GHXm・AT-SE240-52GTXm
＜増え続ける端末と機器に対応するエッジ・スイッチ＞
オフィスや拠点でのPC、無線LANアクセスポイント、監視カメラ、デジタルサイネージ、IoTセンサーなど、ネットワークに接続する機器が急増しています。本モデルは、すべてのダウンリンクポートで2.5G/5GBASE-Tをサポートし、既設のCat5e配線を活かして帯域不足を解消。Wi-Fi 6/6Eはもちろん、Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイントでも安定した通信環境を提供し、オフィスや拠点のネットワークをマルチギガでアップグレードします。1ポートあたり90W、装置全体で740Wの給電が可能なPoE++モデルをラインナップに追加。AIエッジデバイスや4K/8K対応PTZ監視カメラ、大型サイネージなど電力負荷の大きいデバイスへの給電が可能です。今回、併せてNon-PoEモデルもリリース。用途に合わせた柔軟なネットワーク設計を実現します。なお、両機種ともにアップリンクにSFP+スロットを4ポート搭載、上位スイッチと10GbEで接続することで、エッジからコアまで高速ネットワークを構築できます。
＜エッジデバイスの管理をスマートに、運用負荷を削減＞
本製品は、ネットワーク運用管理ソリューションAMF PLUS(※1) 対応のエッジノードとして機能します。上位のAMF PLUSコントローラーやマスターの管理下に加えることで、ネットワーク全体の統合管理を実現します。ネットワーク資産の動的管理を実現するDAM(Dynamic Asset Management)によるエージェントレス端末検出や、エッジでセキュリティ制御を担うIES(Intelligent Edge Security)によるポリシー適用などの高度な機能を活用し、PCやIoT機器など管理外端末を含めた末端の可視化とセキュリティ強化を可能にします。これにより、安全性を維持しながら管理工数を削減し、運用効率の向上を支援します。
【製品外観】
【製品仕様】出荷開始日：2026年1月26日（月）
https://digitalpr.jp/table_img/631/126763/126763_web_1.png
※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
● AT-SE240-52GHXmの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-se240-52ghxm/
● AT-SE240-52GTXmの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-se240-52gtxm/
(※1) AMF PLUS：ネットワークとAI・MLを連携し機器情報を収集・可視化することで、運用管理を自律最適化し、安定した接続とセキュリティの確保で、管理者の負担軽減を実現します。なお、「AT-SE240-52GHXm」「AT-SE240-52GTXm」はエッジノードのため、AMF仮想リンクおよびAMFクロスリンクは未サポート、AMF PLUSネットワークへの接続がAMF PLUSリンク1本に限定されます。
(※2) 使用するモジュールの仕様により制限される場合がございます。
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、
アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
