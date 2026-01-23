着物で包む、特別な一本 ― 上質なハンドメイド道具のブランドCohanaから「庄三郎 長刃糸切ばさみ 着物の小風呂敷」が2026年1月28日（水）に発売開始

株式会社KAWAGUCHI

株式会社KAWAGUCHI（本社：東京都中央区、代表取締役：河口玄太郎）は、Made in Japan にこだわった上質なハンドメイド道具のブランド「Cohana」より「庄三郎 長刃糸切ばさみ 着物の小風呂敷」を2026年1月28日（水）に発売開始いたします。

本商品は、日本が誇る最高峰の鋏「庄三郎」の確かな切れ味に、時代を超えて受け継がれてきた着物の美しさを重ねた一品です。作業を始める前に紐を解き、布をひらく──その所作ひとつで気持ちがすっと切り替わり、慌ただしい日常の中に静かな“始まり”の時間をもたらします。

庄三郎 長刃糸切ばさみ 着物の小風呂敷 はんなり／きりり

参考上代：5,600円＋税

発売開始：2026年1月28日水曜日 午前10：00

庄三郎がつくる、長刃糸切ばさみ

庄三郎 長刃糸切ばさみ 着物の小風呂敷 :https://shop.cohana.style/pages/shozaburo-with-furoshiki

日本の鋏づくりを代表する名匠「庄三郎」。その確かな切れ味と耐久性は、長く使い続けられる“道具の本質”を体現しています。

本品に採用している「イブシ長刃 105mm」は、刃先が細く長い形状が魅力。ミシンの押さえ金の近くや刺繍が密集した部分など、標準タイプでは届きにくい奥まった場所にも刃を入れやすく、糸切りはもちろん、リッパー代わりに糸をほどく時にも活躍します。

「庄三郎 長刃糸切ばさみ」と、惜しまれつつも廃番となった「庄三郎 伊賀くみひもの糸切ばさみ」を比べると、長刃タイプはより細身で、刃の部分が長い設計になっています。

刃が長いため、握る手と刃先の距離が適度に保たれ、切る位置が手で隠れにくいのもポイント。ピンポイントで狙いを定めやすく、細かな作業を続けても疲れにくい、スマートな使い心地です。

着物から仕立てた、小風呂敷

糸切ばさみを包むのは1970年代～2000年代に作られ、仕立てられる機会のなかった着物の反物。ユニークで個性的な色味やデザインの反物を厳選し、小風呂敷に仕立てています。時代ごとの感性が残る生地との出会いを、ぜひご堪能ください。

2種の着物の色柄について

はんなり：上品さや気品を兼ね備えた柔らかい明るさ

きりり：洗練された落ち着きが際立つ、粋でモダンな表情

＊画像は一例です

一つとして同じ柄はなく、すべてが一期一会。 掲載写真はあくまで一例です。色味の系統のみを〈はんなり〉〈きりり〉の2種からお選びいただき、どんな装いが届くかは、開くまでのお楽しみ。

巻紐には、茶道具や帯締めにも用いられる丈夫な真田紐を使用。真田紐の先には、Cohanaのロゴが入った革タグを縫い付けています。

小風呂敷は、一般的なハンカチよりも一回り小さい36～38cm角。収納時はコンパクトな「道具巻き」として、作業時にはマットや小物置きとしてもお使いいただけます。

切れ味はもちろん、包む時間までも大切にした本商品は、ものづくりの時間に静かに寄り添う道具です。「庄三郎 長刃糸切ばさみ 着物の小風呂敷」は、2026年1月28日（水）より発売開始となります。

Cohana（コハナ）

日本橋に本社を構え、創業70年の歴史を持つ老舗手芸道具メーカーが、手芸・ソーイングの分野で培った経験と強みを活かし、2016年に新たに生み出したハンドメイド道具ブランドが「Cohana」です。



Cohanaの道具は、日本各地に受け継がれる伝統の技術や素材産地と共に作り上げた、ハンドメイドのための実用的なツールであると同時に、上質な生活雑貨や洗練された文房具としてもお楽しみいただけます。コレクションや贈り物にもふさわしく、心に残り、長く手元に置きたくなる特別な「お道具」です。



◆Cohana ブランドサイト

https://cohana.style/



◆Cohana オンラインストア

https://shop.cohana.style/





株式会社KAWAGUCHI

当社は、洋裁用具の開発メーカーとして1953年に創業しました。その後の経済成長によって、人々の生活が豊かになり、欲しいものは何でも手に入れられる時代となりました。今では、低コスト・大量生産の影響で、同一のデザイン、カラー、サイズの製品が世の中に溢れています。自分の個性を出したくても、なかなか難しいというのが現状です。このような環境の中、世の中に一つしかないものを求めて、日々手作り活動に励む手作りファンが数多く存在します。



当社では、このような手作りファンに向けて、ハンドメイド用品、ソーイングの道具・材料の他、衣類の補修用品や快適生活用品など、手作りライフを簡単、快適にするグッズの企画開発、また培ってきたノウハウを活かして、ステーショナリー雑貨等の企画、開発、サービス、Eコマースを手掛けています。創業以来培ってきた伝統や技術を大切にしつつも、新しいことに果敢にチャレンジし続ける会社でありたいと強く願っております。