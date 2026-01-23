【名古屋で3年連続のバレンタインPOPUP】 MY ONLY FRAGRANCE、2/7（土）～2/15（日）にハンズ名古屋店5FでPOPUP開催

株式会社フレグランスプロジェクト

オーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイオンリーフレグランス）」を展開する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2026年2月7日（土）～2月15日（日）の9日間、ハンズ名古屋店（ジェイアール名古屋タカシマヤ内）5Fにて、POPUPストア（期間限定店舗、以下「本POPUP」）を開催いたします。

バレンタインデイ直前のこの時期に名古屋で毎年開催しているPOPUP、今回で3年連続の開催となります。会場では“香りを選ぶ”から“香りを創る”へ--MY ONLY FRAGRANCEならではのオーダーメイド体験に加え、今回のPOPUP限定販売のフレグランス「～silent bouquet～」をご用意します。さらに、事前予約や税込8,000円以上のご購入などで参加できる「香りのくじ引きノベルティ」も開催。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも寄り添う“香り”をお届けします。

■バレンタインPOPUP限定の香り「～silent bouquet～」

今年の名古屋バレンタインPOPUPに登場する限定フレグランス「～silent bouquet～」は、爽やかなベルガモットとレッドアップルから始まり、ピオニーとジャスミンの華やかなフローラルへ。ラストはパチュリーとアンバーのあたたかな余韻を残す、日常にそっと寄り添う“ささやかな贈り物”のような香りです。

- トップ：ベルガモット、レッドアップル- ミドル：ピオニー、ジャスミン- ラスト：パチュリー、アンバー

価格：3,000円（税込）～

容量：10ml,50ml,100ml

■「香りのくじ引きノベルティ」について

カプセルトイの中に“香りのミニボトル”(3ml)が入った、POPUP限定のノベルティ企画です。どのカプセルも香りが当たり、ここでのみ出会える「シークレットMIXの香り」もお楽しみいただけます。

＜景品ラインナップ＞

A賞：シークレット MIXの香り（限定）

B賞：ブラックピオニー（名古屋／飛騨高山限定）、グルマンスペシャル（名古屋／飛騨高山限定）

C賞：サマーカクテル、イヴ

＜参加条件＞

■本POPUPでの展開内容（予定）

■開催概要

- 事前予約特典として1回無料- 本POPUP会場にて税込8,000円以上お買い上げで1回無料※重複可（例：事前予約＋税込8,000円以上ご購入＝2回参加可能）- 有料でのご参加の場合：1回 1,000円（税込）- オーダーメイドフレグランス体験（予約優先）- 単品フレグランス販売- POPUP限定フレグランス「～silent bouquet～」販売- 「香りのくじ引きノベルティ」企画（上記条件にて参加）

期間：2026年2月7日（土）～2月15日（日）［9日間］

営業時間：10:00～20:00 （最終日のみ18:00に短縮営業）

場所：ハンズ名古屋店 5F（〒450-6003 名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ内）

価格：オーダーメイドフレグランス 50ml 6,500円（税込）～／100ml 8,000円（税込）～

■ MY ONLY FRAGRANCEについて

「MY ONLY FRAGRANCE」は、1億1043万通り以上の香りから“私だけの香り”を調合できるオーダーメイドフレグランス専門店です。“香りで世界を変えていく、誰もが互いに認め合い、自分らしく輝ける未来へ”というビジョンのもと、京都・東京・名古屋・横浜・成田・大阪などに全13店舗を展開。香りを通じた自己表現・記憶・つながりを提案しています。

また、MY ONLY FRAGRANCEでは、香りを創ること自体に加え、香りをきっかけに自分の感性と向き合い、言葉にし、誰かに伝えられるようになる時間を大切にしています。店頭では、調合の工程を目の前で体験できる特別な時間が多くのお客さまに愛され続けています。

MY ONLY FRAGRANCEサイトURL：https://myonlyfragrance.com/

■株式会社フレグランスプロジェクトについて

株式会社フレグランスプロジェクトは、MY ONLY FRAGRANCEの運営をはじめ、フレグランスの製造・販売、催事の企画運営、文化体験事業を手がけています。法人向けには、香りの企画・調合から納品までを一貫して支援するオーダーメイド／OEMサービスも展開し、ブランド体験や空間演出への“香り”の導入を支援しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2

設立：2023年4月1日

代表者：代表取締役 和田慎平

事業内容：フレグランスの製造・販売、フレグランスの企画、催事、文化体験事業

企業サイトURL：https://fragrance-pj.com/