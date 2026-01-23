デジタル金融、規制変化、そしてグローバル資本フローが金融サービス業界を再構築
グローバル・マーケット・モデルの洞察は、テクノロジー導入、投資の多様化、地政学的動向が金融サービスの構造にどのような影響を与えているかを分析しています
二〇二五年七月のグローバル・マーケット・モデル予測は、世界の金融サービス産業が引き続き拡大していることを示しています。デジタルトランスフォーメーションの加速、代替投資への参加拡大、そして地域を超えた金融商品へのアクセス向上が成長を後押ししています。規制監督の強化や地政学的な不安定性が事業環境を再形成する一方で、金融仲介機能とイノベーションに対する構造的需要は依然として強固です。
二〇二四年における世界の金融サービス産業の市場規模は三十三兆七千七百七十一億四千万ドルであり、二〇二四年から二〇三四年にかけて年平均成長率七・二％で成長すると予測されています。成長は、デジタルプラットフォームの採用、先進的な分析手法の活用拡大、そして先進国および新興国の双方で進む金融包摂の取り組みによって強化されています。
金融サービス産業はどのように成長すると見込まれているのか
市場規模と経済的重要性
・世界の金融サービス活動は二〇二四年に三十三兆七千七百七十一億四千万ドルに達しました。
・同分野は世界の国内総生産の二八・二％を占め、経済活動における中核的な役割を示しています。
・産業成長は二〇三四年まで年平均成長率七・二％と予測されています。
拡大を支える構造的要因
・世界的な資産水準の上昇と、多様化された投資商品の利用拡大。
・代替資産および非伝統的資産クラスへの参加増加。
・金融プロセスにおける安全性と透明性を高めるためのブロックチェーン技術の活用拡大。
・金融計画、アドバイザリーサービス、リスクモデリングにおける人工知能の導入拡大。
・銀行、決済、融資、投資プラットフォーム全体にわたる継続的なデジタル変革。
金融サービス市場の構造はどのように定義されるのか
金融サービス産業は、融資、保険、資産運用、信用サービス、デジタル金融取引など、幅広い活動を包含しています。
・二〇二四年には、融資および決済が最大のセグメントとなり、世界市場全体の三六・七％を占めました。
・この成長は、消費者および企業市場全体における信用需要、取引サービス、デジタル決済ソリューションへの継続的な需要を反映しています。
保険セグメントの動向
保険分野の持続性は、以下の要因によって支えられています。
・先進国における高水準の医療支出。
・ヨーロッパや日本に見られる高齢化の進行。
・中国、インド、その他新興国における中間所得層の急速な拡大。
地域別の主導的地位
・アメリカ合衆国は二〇二四年も最大の金融サービス市場であり、世界全体の三〇・八％を占めました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339751/images/bodyimage1】
金融サービス産業のパフォーマンスに影響を与えるトレンドとは何か
予測の安定性と市場調整
・二〇二五年七月の更新版は、二〇二五年一月予測と概ね整合しており、長期見通しの安定性を示しています。
・過去六か月間、金融機関は以下の要因を受けて戦略を調整してきました。
o 規制基準の変化と金融政策環境の進展。
o 金利引き下げへの期待がもたらす、慎重ながらも改善する市場心理。
フィンテックおよびデジタル資産に対する規制監督
・フィンテックのビジネスモデル、デジタル融資、暗号資産関連サービスに対する監視強化が、リスクおよびコンプライアンスの枠組みを再構築しています。
