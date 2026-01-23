天然食品着色料市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月12に「天然食品着色料市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。天然食品着色料に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
天然食品着色料市場の概要
天然食品着色料市場に関する当社の調査レポートによると、天然食品着色料市場規模は 2035 年に約 62.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 天然食品着色料市場規模は約 35.1億米ドルとなっています。天然食品着色料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.69% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、石油由来／合成着色料の規制による段階的廃止や二酸化チタン（TiO2）の使用禁止措置により、天然食品着色料市場のシェアは拡大すると予測されています。2025年1月、米国食品医薬品局（FDA）は食品および経口薬におけるFD&CレッドNo.3（エリスロシン）の使用認可を取り消しました。これにより、天然食品着色料の需要が高まることが予想されます。さらに、合成着色料の有害性に対する意識の高まりも、消費者が植物由来の着色料を選択する動機となっています。
天然食品着色料に関する市場調査によると、植物由来食品、ビーガン食品、機能性食品の人気上昇と持続可能な生産への高い関心により、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、抽出技術と安定性に関する急速な進歩も、今後数年間の市場成長を促進する要因となるでします。
しかし、多くの天然色素は、複雑な抽出方法、低い色素収率、特殊な設備が必要なため、合成染料に比べて高価です。加えて、原材料の価格は天候、季節的な供給状況、作物の収穫量によって変動します。
天然食品着色料市場セグメンテーションの傾向分析
天然食品着色料市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、天然食品着色料の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
天然食品着色料市場は、アプリケーション別に基づいて、飲み物、ベーカリーと菓子店、乳製品、加工食品、その他に分割されています。当社の分析によると、クリーンラベルで天然着色料を使用したジュース、炭酸飲料、フレーバーウォーター、エナジードリンク、機能性飲み物に対する消費者の嗜好の高まりにより、飲み物セグメントは予測期間中に38%の市場シェアを占めると予想されます。
さらに、メーカーは健康志向の消費トレンドと厳格な規制基準に対応するため、合成着色料をカロテノイド、アントシアニン、スピルリナ、ターメリックなどの植物由来着色料に置き換える動きを強めています。その一例として、食品と飲み物分野におけるクリーンラベルで植物由来の着色料に対する需要に応えるため、「VivaPro Coloring Foodstuffs」と「NaturaPro Natural Colors」という2つの製品ラインが発売されました。
