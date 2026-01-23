太陽光発電インバーター市場は、分散型電源・スマートグリッド需要の高まりを追い風に、2035年に136億米ドルへ拡大し、CAGR4.18％で持続的な市場拡張が期待される
太陽光発電インバーター市場は、2025年から2035年までに90億3000万米ドルから136億米ドルに達する見込みで、年平均成長率（CAGR）は4.18%に達すると予測されています。この市場の成長は、主に再生可能エネルギーの需要の増加、特に太陽光発電への移行により牽引されています。太陽光発電インバーターは、太陽光発電モジュールから得られる直流電流（DC）を交流電流（AC）に変換するため、太陽光発電システムにおいて非常に重要な役割を果たします。
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/solar-pv-inverter-market
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因
政府の施策や方針は、太陽光発電インバーター市場の成長を大きく促進しています。気候変動への対応として、世界中の政府が再生可能エネルギーへの移行を支援する政策を強化しています。特に、インドは2030年までに500GWの非化石燃料由来のエネルギーを目指しており、この目標の達成に向けて太陽光発電の拡大が加速しています。政府の支援措置として、税額控除や補助金が提供され、住宅や企業の太陽光発電システムの設置費用を削減する取り組みが行われています。
また、再生可能エネルギーの導入が進むにつれ、太陽光発電インバーターの需要も高まっています。これにより、長期的な経済的実現可能性が向上し、再生可能エネルギー市場全体の成長が期待されています。
市場の制約
太陽光発電インバーター市場の成長には、系統連系の課題が依然として存在しています。太陽光エネルギーはその出力が変動するため、電力系統に対する影響を最小限に抑える必要があります。特に開発途上国では、電力インフラの整備が遅れており、系統安定性の確保が困難な地域もあります。これが、太陽光発電インバーターの効果的な導入を妨げ、市場成長に対する制約要因となっています。
さらに、スマートグリッド対応インバータの導入には高コストが伴い、小規模事業者や家庭用顧客には負担が大きいため、これも市場の普及を遅らせる要因となっています。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd
● Schneider Electric SE
● Siemens AG
● Mitsubishi Electric Corporation
● Omron Corporation
● General Electric Company
● SMA Solar Technology AG
● Delta Energy Systems Inc.
● Enphase Energy Inc.
● SolarEdge Technologies Inc.
● Huawei Technologies Co. Ltd
● Kstar New Energy Co. Ltd
● Sineng Electric Co. Ltd
● Sungrow Power Supply Co Ltd
● Tabuchi Electric Co. Ltd
● TBEA Sunoasis Co. Ltd
● Toshiba Corporation
市場機会
太陽光発電インバーターのコスト低下は、市場成長に大きく寄与しています。過去10年間で、太陽光発電システム全体のコストが大幅に低下しており、太陽光発電インバーターもその恩恵を受けています。製造コストの削減や製造工程の効率化が進んでおり、これが市場の成長を加速させています。特に、住宅所有者や企業が太陽光発電システムを導入しやすくなっていることが、市場需要を後押ししています。
市場セグメンテーションの洞察
電圧別
2025年には、1500V以上の太陽光発電インバーターが市場を牽引すると予測されています。この高電圧セグメントは、より多くの太陽光モジュールを1つのストリングに直列接続できるため、システム全体のコストを削減できるメリットがあります。これにより、電流が低くなり、システム内の抵抗損失が減少し、全体的なシステム効率が向上します。
