IPA乾燥機の世界市場2026年、グローバル市場規模（CLV式乾燥機、STG式乾燥機）・分析レポートを発表
2026年1月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「IPA乾燥機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、IPA乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場全体の概要
本調査によると、世界のIPA乾燥機市場規模は2024年に4158百万米ドルと評価され、2031年には5564百万米ドルへ拡大すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率は4.3%と見込まれています。市場は安定した拡大局面にあり、半導体関連分野を中心に中長期的な成長が期待されています。
また、本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策対応を踏まえ、競争環境、地域経済への影響、サプライチェーンの強靭性についても分析しています。
技術概要と製品特性
IPA乾燥機は、超純水とイソプロピルアルコール蒸気の表面張力差を利用し、基板表面に勾配を生み出すことで、高速かつ高効率な乾燥を実現する装置です。
CLV乾燥機は、真空技術とIPA乾燥技術を組み合わせた装置であり、遠隔生成されたIPA蒸気を乾燥チャンバー内に導入し、水分を置換します。その後、超高純度窒素により蒸気を排出する閉ループ工程を採用しています。これにより、微細孔や高アスペクト比構造においても低粒子乾燥を可能とし、IPA使用量と排出量の低減を実現しています。
市場成長の背景
IPA乾燥機およびウェーハ洗浄装置市場は、世界的な軍事、防衛、民生用電子機器産業の急成長を背景に著しい成長を示しています。各国政府は防衛予算の多くを兵器関連に投入しており、レーダーは防空、ミサイル制御、地上監視、航空管制、船舶航行、捜索救難など幅広い用途で使用されています。
レーダー製造にはウェーハ洗浄装置が不可欠であり、その工程にIPA乾燥機が含まれることから、市場拡大が促進されています。さらに、主要企業による研究開発投資が、性能、耐久性、信頼性の向上を支え、さまざまな産業分野での採用を後押ししています。
地域別動向
北米および欧州は、民生用電子機器産業の成長と主要企業の集積により、市場で大きなシェアを占めています。これらの地域では、防衛力強化を目的とした政府支出の増加も市場拡大要因となっています。
アジア太平洋地域では、経済成長に伴う購買力向上により、民生用電子機器産業が拡大しており、IPA乾燥機市場は今後急成長が見込まれています。原材料の入手容易性や低コスト労働力も収益性を高めています。多くの企業が同地域へ進出しており、ウェーハ洗浄装置市場と連動した力強い成長が期待されています。
競争環境と主要企業
本レポートでは、JST Manufacturing、Jaesung Engineering、Wafer Process Systems、White Knight Fluid Handling、Modutek、TAKADA、Layton Technologies、Ramgraber、AP&S、Tokyo Electron Limitedをはじめとする主要企業を詳細に分析しています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の動向を整理し、2025年時点の市場シェア推定も示しています。
