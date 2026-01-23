医療サービスへのアクセス拡大とケア提供モデルの再設計が世界の医療システムを変革
グローバル・マーケット・モデルの洞察は、テクノロジー導入、政策改革、人口動態の圧力が、世界の医療サービスの在り方をどのように再構築しているかを示しています
二〇二五年七月のグローバル・マーケット・モデル予測によると、世界の医療サービス産業は引き続き安定的な成長を続けると見込まれています。成長は、ケア提供モデルの進化、在宅医療およびデジタルヘルスサービスの普及拡大、疾病有病率の上昇、そして医療技術への継続的な投資によって形成されています。医療システムは、変化する患者の期待に対応しながら、アクセス、質、コストのバランスを取ることに、これまで以上に注力しています。
二〇二四年における世界の医療サービス市場規模は八兆五千三百三十五億九千万ドルであり、二〇二四年から二〇三四年にかけて年平均成長率四・九％で成長すると予測されています。この成長軌道は、高齢化の進行、慢性疾患の負担増加、そして長期的な公衆衛生課題への対応において、同分野が果たす中核的役割を反映しています。
医療サービス産業はどのように成長すると見込まれているのか
市場規模と経済的重要性
・世界の医療サービス活動は二〇二四年に八兆五千三百三十五億九千万ドルに達しました。
・同分野は世界の国内総生産の七・三％を占めました。
・一人当たり年間医療支出は一千四ドルでした。
・市場成長率は二〇三四年まで年平均成長率四・九％と予測されています。
拡大を支える中核的要因
・診断、治療、臨床支援技術における進展。
・アルツハイマー病やパーキンソン病を含む、慢性疾患および加齢関連疾患の有病率上昇。
・医療ツーリズムおよび治療成果向上への需要拡大。
・先進国および新興国の双方における医療サービスへのアクセス拡大。
どのセグメントが医療サービス成長を主導しているのか
サービス構成と提供モデル
・二〇二四年には、病院および外来診療センターが引き続き主要セグメントとなり、業界全体の収益の五三・七％を占めました。
・これらの成長は、臨床インフラの拡充、統合型ケアネットワーク、協調的なケア提供モデルの採用拡大によって支えられています。
地域別の主導的地位
・アメリカ合衆国は二〇二四年も世界最大の医療サービス市場であり、世界需要の三九・八％を占めました。
・米国市場の強さは、以下の要因によって補強されています。
o メディケア政策枠組みの改善。
o 遠隔医療およびバーチャルケアモデルの広範な導入。
o 予防医療および価値基準型医療サービスへの投資拡大。
医療サービス分野を形成するトレンドとは何か
デジタルおよび技術主導の変革
・医療システムは、人工知能を活用した診断および臨床意思決定支援ツールへの投資を拡大しています。
・償還制度の進化に伴い、遠隔医療、リモート患者モニタリング、バーチャル診療の利用が拡大しています。
人材不足と政策対応
・人材不足および賃金上昇が、複数地域でサービス提供能力に影響を与えています。
・各国政府は、予防医療への支出拡大、人材支援施策、価値基準型ケアプログラムを通じて対応しています。
世界的な改革とインフラの近代化
・アメリカ合衆国では、メディケアの更新により、遠隔医療およびデジタル優先のケア経路へのアクセスが拡大しています。
