超高齢社会の現場を、AIがやさしく、力強く支える「AI SeniorTech on IDX」リリース、介護・見守り・健康・住まい・生活支援・高齢者向け金融を横断する、シルバーテックAIソリューション
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、超高齢社会の課題解決を支援するAIソリューション『AI SeniorTech on IDX』の提供を開始いたしました。
見守り・ケア記録・予防医療・金融対応・住まい支援まで、分断された高齢者支援の業務領域をAIでつなぎ、現場の負担軽減と生活の質の向上を両立します。
▼シルバーマーケット業界向けAIプラットフォーム「AI SeniorTech on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/senior/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339885/images/bodyimage1】
■AI SeniorTech on IDX の主な機能
生成AI × 高齢者ケアナレッジ × 業界ベストプラクティスを統合し、以下の業務をAIが支援します。
● ケア記録・報告書の作成支援：日々の介護記録や申し送り事項を効率的に文書化
● ケアプラン・支援計画書の作成補助：利用者の状況に応じた個別ケアプランの素案作成
● 施設・サービス紹介文の自動生成：要介護度や希望に応じた適切な表現で紹介文を作成
● 高齢者・家族向け説明資料の作成：制度説明や手続き案内を分かりやすい言葉で自動生成
● 業務報告・分析レポートの作成：データを基にした業務改善提案や月次報告書を自動作成
● 各種申請書類・チェックリストの作成：行政手続きや業務管理に必要な書類の効率的な作成
■シルバーマーケットの真のニーズに、AIで寄り添う
AI SeniorTech on IDX は、介護事業所、地域包括支援センター、自治体、高齢者住宅運営企業、生命保険・信託・金融機関など幅広い導入先に対応。
ソリューションサイト「AIファクトリー」では、業務別テンプレート、活用事例、導入支援資料を公開中です。
■詳細・無料トライアルのお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/senior/
■無料PoC・導入相談 受付中
現在、介護記録の手間、制度説明の難しさ、孤独対策・終活支援などに課題を抱える企業・自治体様向けに、PoC支援・テンプレート設計・既存記録連携のご提案を無料で実施しています。
“やさしいDX”によって超高齢社会の課題解決を進めたい方は、ぜひご相談ください。
▼▼▼ 動画で見る▼▼▼
シルハ?ーマーケットAI、「AI SeniorTech on IDX」
シルハ?ーマーケット産業を再生する“AI PMO × MOAT OS”
https://youtu.be/CoN_LahwX18
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
