博物館学・別館　～私たちを取り巻くミュージアムについて改めて考える～

放送大学オンライン講演会　１/31（土）

 

放送大学では、鶴見 英成（放送大学准教授）を講師として、オンライン講演会を開催いたします。

 

本講演会はオンライン配信（YouTube）のほか、会場参加（東京都文京区）も承ります。

参加費は無料です。 多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

 

また、講演会終了後に大学説明会も行います。是非、ご来場、および、最後までご視聴ください。

 

『 日本には博物館・美術館などのミュージアム、

あるいはそれに類する施設がきわめて多い。

そしてミュージアムに関心の高い日本人はたいへん多い。

この告知が目に留まった方の中には、すでに博物館学関連の授業を受講して、

ミュージアムについて実は考えるべき課題が多くある、という認識をお持ちかもしれない。

この講演では授業内容をおさらいしつつ、さらに少し視点を移し、

ミュージアムとはあって当たり前のモノではないのでは？

ということを考えてみたい。 』 （鶴見准教授談） 

 

■ 日時　2026年１月31日(土）14:00～15:15（YouTube接続開始13:30から）

 

 ■ 講師　 鶴見 英成（放送大学 准教授）　博物館学・アンデス文明論

　

 ■ 定員　会場参加：50名・オンライン参加：500名

※申し込み受付は、１/30(金)12:30まで

但し、定員に達した場合はその時点で締め切らせていただきます。

 

 ■ 会場　放送大学　東京文京学習センター（茗荷谷駅より、3分）

 

 ■ 申し込み・オンライン参加／会場参加の詳細

https://www.ouj.ac.jp/special/open_seminar/20260131.html


 

 