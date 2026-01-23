こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
博物館学・別館～私たちを取り巻くミュージアムについて改めて考える～放送大学オンライン講演会のお知らせ
博物館学・別館 ～私たちを取り巻くミュージアムについて改めて考える～
放送大学オンライン講演会 １/31（土）
放送大学では、鶴見 英成（放送大学准教授）を講師として、オンライン講演会を開催いたします。
本講演会はオンライン配信（YouTube）のほか、会場参加（東京都文京区）も承ります。
参加費は無料です。 多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
また、講演会終了後に大学説明会も行います。是非、ご来場、および、最後までご視聴ください。
『 日本には博物館・美術館などのミュージアム、
あるいはそれに類する施設がきわめて多い。
そしてミュージアムに関心の高い日本人はたいへん多い。
この告知が目に留まった方の中には、すでに博物館学関連の授業を受講して、
ミュージアムについて実は考えるべき課題が多くある、という認識をお持ちかもしれない。
この講演では授業内容をおさらいしつつ、さらに少し視点を移し、
ミュージアムとはあって当たり前のモノではないのでは？
ということを考えてみたい。 』 （鶴見准教授談）
■ 日時 2026年１月31日(土）14:00～15:15（YouTube接続開始13:30から）
■ 講師 鶴見 英成（放送大学 准教授） 博物館学・アンデス文明論
■ 定員 会場参加：50名・オンライン参加：500名
※申し込み受付は、１/30(金)12:30まで
但し、定員に達した場合はその時点で締め切らせていただきます。
■ 会場 放送大学 東京文京学習センター（茗荷谷駅より、3分）
■ 申し込み・オンライン参加／会場参加の詳細
https://www.ouj.ac.jp/special/open_seminar/20260131.html