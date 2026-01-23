Microchip社、高電圧電源管理アプリケーション向け600Vゲートドライバ ファミリを発表
2026年1月22日[NASDAQ: MCHP] - - Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、高電圧電源管理アプリケーションの厳しい要件に対応する600Vゲートドライバ ポートフォリオ(https://www.microchip.com/en-us/products/power-management/gate-motor-drivers/mosfets-igbts/high-voltage-silicon-gate-drivers?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=600v&utm_bu=apid)を発表しました。ハーフブリッジ、ハイサイド/ローサイド、3相ドライバ構成に対応する12製品で構成されます。 これらの高電圧ゲートドライバは、Microchip社の電源管理ソリューションの伝統を継承しつつ、産業用およびコンシューマ アプリケーション向けモータ制御/電力変換システムの開発が容易になるように設計されています。
600Vゲートドライバは、600 mA～4.5Aの駆動電流に対応し、高速スイッチングと高効率動作を実現します。3.3Vロジックに対応しているため、マイクロコントローラとシームレスに統合できます。さらに、ノイズ耐性が強化されたシュミットトリガ入力と、MOSFETを保護する内部デッドタイム機能により、ノイズが多い環境でも安定した性能を発揮できます。
Microchip社のAnalog Power and Interface部門副社長のRudy Jaramilloは次のように述べています。「Microchip社の600Vゲートドライバは、複雑なモータ制御と電力変換の課題に取り組むお客様が求める高い信頼性と効率性を併せ持ちます。そのため、開発期間を短縮しながら、より信頼性の高い電源システムを市場に投入できるようになります」
Microchip社のモータ制御/電力変換製品は、弊社のMCUやMOSFETと組み合わせてお使い頂く事で包括的なシステム ソリューションを構築できます。新しいゲートドライバは、産業システムの電動化、再生可能エネルギの普及、コンパクトかつ高効率なモータ制御ソリューションの需要拡大といった業界トレンドに対応します。
Microchip社は、DC/DC電源から各種モータ アプリケーションまで、幅広い用途に対応するゲートドライバ製品を提供しており、その全てにおいて優れた設計柔軟性、高いシステム効率、堅牢な動作を同時に実現しています。Microchip社のゲートドライバの詳細はウェブページ(https://www.microchip.com/en-us/products/power-management/gate-motor-drivers/mosfets-igbts)を参照してください。
開発ツール
600Vゲートドライバはシミュレーション モデル(https://www.microchip.com/en-us/software-library/analogsim-600v-gate-drivers)でサポートされており、試作前に設計リスクを軽減できます。
価格と在庫/供給状況
600Vゲートドライバ ポートフォリオは本日より量産受注を開始いたします。ご購入はMicrochip社の正規代理店(https://www.microchip.com/en-us/about/global-sales-and-distribution)にお問い合わせ頂くか、Microchip社のオンラインストア(https://www.microchipdirect.com/)をご利用ください。
リソース
高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickrでご覧ください。
● アプリケーション画像: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/55037276857/sizes/l
Microchip Technology社について:
Microchip社は、幅広い半導体製品を提供する半導体サプライヤであり、新しい技術を市場投入する際の重要な課題を解決するトータルシステム ソリューションを通じて、革新的な設計をより簡単に実現する事に尽力しています。使いやすい開発ツールと包括的な製品ポートフォリオにより、コンセプトの創出から完成までの設計プロセス全体にわたってお客様をサポートします。Microchip社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、産業、車載、民生、航空宇宙と防衛、通信、コンピューティングの市場で優れた技術サポートとソリューションを提供しています。詳細はMicrochip社ウェブサイト(https://www.microchip.com)をご覧ください。
詳細については、以下にお問い合わせください。
Helen Tang (Microchip社): Helen.Tang@microchip.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339834/images/bodyimage1】
配信元企業：マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン株式会社
