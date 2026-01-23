本誌は、配当株投資に関する初級者向けの集大成的な一冊です。毎年好評を頂いている年度版。本年の大特集は「底堅い投資」。暴落にも強いポートフォリオ形成の一助となるべく、全網羅的にペーパーアセットをご紹介。

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は1月22日（木）、『配当生活2026 底堅いポートフォリオを作る』を刊行いたしました！ 配当株投資の実践から比較的安全な銘柄まで、初級者が知るべきすべての銘柄を網羅。これ一冊で配当生活をすぐに始められます。

配当株投資に関して初級者向けに図版入りで解説。銘柄の選び方から指標の読み方まで丁寧に掲載しています。

最新の連続増配&定番銘柄を一挙掲載。ほったらかしでも安心できる代表的な銘柄を全網羅しました。

J-REIT、債券、ETF、投資信託という資産形成から配当生活に有益なペーパーアセットを紹介。景気に負けないポートフォリオ形成の一助とします。

J-REIT全銘柄、時価総額が大きい日米ETF、資産形成に役立つ主要投資信託を厳選して掲載しました。

しっかりと発行元と通貨を見極めれば、ほとんど元本が減る可能性のない債券投資。安心できる資産形成にはもってこいです。たとえば、70万円を10年寝かせると、100万円になって返ってくる場合もあります。そんな債券投資のすすめです。

成長も期待できる米国株。本誌では、70年に渡る連続増配の銘柄から世界的に有名な企業まで100銘柄をチョイス。これを知るだけで、失敗のない米国株投資はマスターできます。

本書は、高配当の株やETF、J-REITを網羅した一冊です。資産形成に、配当生活に活かせる情報を満載しました。株式初級者にも、すでに資産が手元にあり配当生活を送りたい方にも、すべての配当生活を目標とする読者に向けた内容としました。

特に株価が高値圏にあり暴落も心配されている現在、もっとも安定的に資産を形成し、安心の配当生活を送れるようなポートフォリオを目標とする読者に向けた一冊です。

【ムック誌概要】

書名：『配当生活2026 底堅いポートフォリオを作る』

発行・発売：大洋図書

発売日：2026年1月22日（木）

価格：1,180円（税込）

判型：A4判（210×297mm）

仕様：総96頁／右開きタテ組／カラー、巻末２色

株式会社：大洋図書

商品ページＵＲＬ：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/finance/id005646/