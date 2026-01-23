【2月25日(水)17:00～開催】無料オンラインウェビナー/広告費ゼロ時代の新常識｜認知設計で受注率を爆発的に高めるマーケティング戦略

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2026年2月25日(水)17:00～経営者が知るべき、広告費ゼロでも指名と紹介が増える認知投資の考え方について、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2026年2月25日(水)17:00～認知こそすべて！広告費ゼロから始められる受注率爆増施策を自動化する方法

【2月25日(水)17:00-17:30】認知こそすべて！広告費ゼロから始められる受注率爆増施策を自動化する方法 / 井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4793510/view

広告費ゼロから始める“認知設計”で、受注率を一気に高める

広告費の高騰、CPA競争の激化、SNS運用の疲弊--。2026年を迎え、マーケティングは「刈り取り型」から「認知・信頼を積み上げる設計」へと大きくシフトしています。本ウェビナーでは、「CPAより先に決まっている購買意思決定の正体」に焦点を当て、広告費をかけずに受注率を高めるための考え方と仕組み化の方法を解説します。人は最後に触れた広告で買っているのではなく、その前段階で形成された認知・ブランド・信頼によって、すでに選択を終えています。定価でも売れるブランドと、値引きしても選ばれないサービスの差は、まさにこの“脳内の看板”の有無にあります。「思い出され、選ばれ続ける状態」をどう作るか。限られた時間と予算で成果を出したい経営者・事業責任者にとって、次の一手が明確になる30分です。

開催詳細

日時

2026年2月25日(水)17:00～17:30

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4793510/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponcer/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/