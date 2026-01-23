積算革命、ここに始動！ 見積工数を最大80％削減するクラウド積算誕生！ARCHITREND ONEの新機能 「積算オプション」 3月下旬にリリース

福井コンピュータアーキテクト株式会社

福井コンピュータアーキテクト株式会社（本社：福井県坂井市、代表取締役COO：坪田信 ）（以下「福井コンピュータアーキテクト」）は、クラウドで誰でも使えるARCHITREND ONEの新機能 「積算オプション」を開発しました。「積算オプション」は、2026年3月下旬にリリースを予定しております。

本サービスは、従来の積算業務に不可欠だった「専門的なCADスキル」と「膨大な入力作業」を排除することで、作業時間を従来の1/5に短縮。深刻化する建設業界の人材不足や資材高騰に対応し、営業段階からの迅速な見積提示による受注率向上と、業務効率化による利益確保を同時に実現する、経営強化のためのソリューションです。住宅価格の上昇や人材不足といった建築業界の厳しい市場環境を背景に、本サービスは積算業務に焦点を当てることで生産性向上および働き方改革を推進し、受注や利益の最大化を支援します。今後も住宅業界におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の加速と持続的なデジタル変革の実現に貢献してまいります。

■製品概要

【製品名】

ARCHITREND ONE 「積算オプション」

【「積算オプション」がもたらす、4つの革新DX】

- 生産性向上DX従来のCAD連動積算による工数を80％削減。意匠図面データをダイレクトに連携し、積算のための図面修正や入力作業を撤廃します。- 人材即戦力DXCAD連動積算の特別なスキルは不要で、誰でも積算可能な業務フローを構築。ベテラン社員など特定の人材に依存する属人化を解消します。- 働き方改革DXマルチタスクとクラウド対応により、オフィス外や在宅ワークなど働く場所を選ぶことなく、積算業務を行うことが可能です。- 投資リスクDXソフト購入などの初期投資ゼロで、低リスクのサブスクリプション方式を採用。3Dカタログ.comの最新建材価格を自動反映することで、価格変動リスクにも対応します。

【リリース予定日】2026年3月下旬

【販売窓口】福井コンピュータアーキテクト株式会社



【公式サイト】https://archi.fukuicompu.co.jp/



【製品サイト】https://www.fcgr.jp/fad/product/architrendone/detail