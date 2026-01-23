第98回アカデミー賞(R)助演女優賞＆第83回ゴールデングローブ賞2部門ノミネート！世界騒然のメガヒット超常ホラー！『WEAPONS／ウェポンズ』ブルーレイ&DVD 3/18(水)発売！

株式会社ハピネット公式サイト :https://www.warnerbros.co.jp/home_entertainment/brso8jbx4tqx/

4週連続全米No.1大ヒット！*2:17AM──静かな町。

あるクラスの生徒全員が同時に目を覚まし、闇へと消えた・・・一人を除いて。

*週間興行収入（Box Office Mojo調べ/2025年9月4日時点）

●ホラー界の旗手たちによる、超常ホラー！

『アナベル 死霊博物館』『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』のミシェル・モリッシー製作総指揮、次回作では『バイオハザード』再リブートの監督にも抜擢され注目されるザック・クレッガー（『バーバリアン』『コンパニオン』）監督による、ホラーファン必見作が遂にパッケージで登場。

●一晩で17人の子どもが消える衝撃のミステリーとマルチPOVの緊迫感あるストーリー展開！

「2:17AMに何が起こったのか？」複数の登場人物の視点から描かれる緊迫のストーリーが、導入から結末まであなたを離さない。

●世界興収2.6億ドル突破！全米批評家絶賛の超話題作！

3度に渡って全米週末興行ランキングNo.1を記録し、世界興収2.6億ドルを突破！(※Box Office mojo調べ 2025年12月22日時点)辛口レビューサイト「Rotten Tomatoes」では批評家スコア93%(2025年12月22日時点)の高評価を獲得。

●豪華実力派キャスト集結！

ジョシュ・ブローリン(『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』)、ジュリア・ガーナー(『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』)、ベネディクト・ウォン(『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』)ら豪華俳優陣が集結！また怪演が話題となったグラディス役のエイミー・マディガンは第83回ゴールデングローブ賞助演女優賞、第98回アカデミー賞(R)助演女優賞にノミネートされた。

ブルーレイ＋DVDセット2026年3月18日(水)発売決定！メイキングなど映像特典も収録！

映画『WEAPONS／ウェポンズ』を深掘りできる必見の映像特典を収録！

ザック・クレッガー監督が「親友を事故で亡くした喪失感と創作を通じて向き合った」と語る製作の裏側や、圧倒的な印象を与えたグラディスのキャラクター設定の背景など、観れば本作をより楽しめること間違いなし。

さらに、『WEAPONS／ウェポンズ』ブルーレイ＋DVDセットをAmazon.co.jpでご購入の方に、ここでしか手に入らないオリジナル特典をプレゼント！

●Amazon.co.jp限定特典：ビジュアルシート

『WEAPONS／ウェポンズ』商品情報

【発売日】

2026年3月18日(水)

【価格】

ブルーレイ＋DVDセット 5,390円（税込）

【ブルーレイ映像特典】

●メイキング

●作品を織りなすキャスト

●恐怖の構築

『WEAPONS／ウェポンズ』作品情報

【キャスト】

アーチャー：ジョシュ・ブローリン

ジャスティン：ジュリア・ガーナー

ポール：オールデン・エアエンライク

ジェームズ：オースティン・エイブラムス

アレックス：ケイリー・クリストファー

マーカス：ベネディクト・ウォン

グラディス：エイミー・マディガン

【スタッフ】

監督・脚本・製作：ザック・クレッガー

製作総指揮：ミシェル・モリッシー

【ストーリー】

ある静かな町。深夜2時17分――

17人の子どもたちが一斉に目を覚まし、無言で家を出て、そのまま消えた。足取りも、目撃者も、証拠もない。

ただひとり、残された少年アレックスだけを除いて。

警察の捜索にも関わらず、子どもたちは一向に見つからない。憔悴する家族たち、不安に揺れる町、そして次第に向けられる疑惑の目。

子どもたちを最後に見たとされる教師・ジャスティン（ジュリア・ガーナー）や、元刑事の父親アーチャー（ジョシュ・ブローリン）もまた事件に巻き込まれていく。

不可解な証言、矛盾する証拠、そして現れる謎の“訪問者”――この町でいったい何が起きているのか？アレックスは本当に「被害者」なのか？

語られる真実は視点によって形を変え、見る者を深い疑念と恐怖へと引きずり込む。

予告編：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4ACUlUE6uxw ]

