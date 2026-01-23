「魅せる銃」コンセプトを継承し、展示モデルをリニューアル！LayLax（ライラクス）ワンダーフェスティバル2026［冬］出展情報

有限会社ライラクス

有限会社ライラクス（本社：大阪府、以下ライラクス）は、2026年2月8日（日）に幕張メッセで開催されるワンダーフェスティバル2026［冬］ に出展いたします。

本出展では、前回好評を博した 「魅せる銃」 をテーマに、展示モデルおよび展示構成を刷新。

エアソフトガンを単なる“遊びの道具”ではなく、造形・思想・世界観を表現するプロダクトとして再定義し、ワンダーフェスティバルというイベントならではの視点でユーザー参加型の展示をいたします。

■ 出展コンセプト：「魅せる銃」

ライラクスの掲げる「魅せる銃」とは性能や実用性だけでなく、

- 造形美- カスタム思想- 世界観・バックストーリー

までを含めて“魅せる”ことを重視したコンセプトです。

2026年冬の出展では、この軸をそのままに、展示銃の一部を刷新！さらに大型銃の展示を追加します。

前回展示をご覧いただいた方にも、新鮮な体験を提供します。

■ 展示内容

写真は前回ワンフェス2025夏の出展内容です- ライラクスならではの コンセプトカスタムモデル展示いたします。- 外装カスタム・カラーリング・素材表現に重点を置いた作品。- 企業や著名人とのコラボレーションモデル。

すべての展示モデルは、実際に触ってOK＆一緒に撮影可能！

さらに、会場でSNS投稿していただいた方を対象に、プレゼントキャンペーンも実施予定です。

■ 出展概要

イベント名：ワンダーフェスティバル2026［冬］

開催日：2026年2月8日（日）

会場：幕張メッセ 国際展示場

出展名：LayLax（ライラクス）

ブース番号：6-28-1

■キャンペーン情報

当日、ライラクスブースでの写真を「#laylax」「#ワンフェス」のハッシュタグをつけて、XまたはInstagramへ投稿し、その画面を会場スタッフにご提示いただくと、プレゼントを進呈いたします。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・Mechanix Wear

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・DJI

・PELICAN

■有限会社ライラクス

本社所在地：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者：安井 義一郎



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

担当：メディア戦略事業部 マルチプロモーション課 若松

TEL： 06-6785-0880

E-mail：wakamatsu@laylax.com

