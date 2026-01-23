YouTubeチャンネル『マブマブTV』×マーキュリー、安定した収入を得ながらスターを目指す「ドリーム正社員」40名を大募集！

株式会社マーキュリー

多様な人材の登用・育成を通して関わる人を豊かにする人材サービス会社、株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階、取締役社長：秋間 剛、以下「マーキュリー」）は、YouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」とタッグを組み、夢を追う表現者を正社員として雇用するプロジェクト「ドリーム正社員」の募集を開始いたします。

■プロジェクト概要

マーキュリーは、YouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」とコラボレーションし、タレント・芸人・アイドルなど、表現者として夢を追う若者を正社員として採用するプロジェクトを開始します。

本プロジェクトでは、対象者をマーキュリーの正社員として採用し、就業と並行して夢に挑戦できる環境を提供します。採用予定人数は40名です。

密着ドキュメントはYouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」でご覧いただけます。

みちょぱ吉村のマブマブTV：http://bit.ly/3AOiARW

■プロジェクト発足の背景

マーキュリーは、「社会と人をつなぎ、すべての人の可能性を広げる」というミッションのもと、企業活動を通じて社会課題の解決に取り組んでいます。人材サービス事業を主軸としながら、エンターテインメント事業にも領域を拡大してきました。新宿では小劇場「シアターマーキュリー新宿」、渋谷ではイベントスペース「DAIA」を運営するなど、表現活動の“場づくり”に継続的に取り組んでいます。

多くの表現者と接する中で浮き彫りになったのは、タレントや芸人、アイドルといった夢を追う若者の多くが、不安定な収入や生活環境ゆえに、志半ばで挑戦を断念せざるを得ないという実情です。



本プロジェクトは、こうした「アルバイトで生計を立てながら夢を追う人」が抱える課題を、マーキュリーが正社員として雇用し解決することを目的に発足しました。正社員としての安定した経済基盤と福利厚生を提供することで、経済・メンタルの両面から、誰もが安心して夢に挑戦し続けられる社会の実現を目指します。

■夢をかなえる3つのサポート体制

1．安定収入の保証

マーキュリーの正社員として雇用し、固定給による安定した生活基盤を提供します。

2．メディア露出のチャンス

「マブマブTV」プロデュースのもと、YouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」への出演や、各種メディア露出の機会を創出します。

3．プロ講師による特別研修

元「ダウンタウンDX」プロデューサーの西田二郎氏をはじめとした業界の第一線を知る講師陣が、夢の実現に向けた本プロジェクト限定の研修を実施します。

さらに、オーディション参加などを優先できる柔軟な働き方を推奨します。

■「ドリーム正社員」求人概要

・応募資格：タレント・芸人・アイドルなど、夢を実現したい熱意のある方（現在芸能事務所等に所属していない方）

・採用予定人数：40名

・選考フロー：書類選考→面接→講習会→番組出演（総合リポーター：吉村崇氏）

・応募方法：特設ウェブサイトの応募フォームより受付

https://dream.mercury-group.co.jp/

■今後の展望

マーキュリーはこれまでも、「人」を軸にしたさまざまな事業を展開してきました。今後もその姿勢を変えることなく、人の姿勢に寄り添う事業を推進し、夢を追う人が安心して挑戦を続けられる環境づくりに取り組んでまいります。

■企業情報

株式会社マーキュリー

本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階

取締役社長：秋間 剛

電話番号：03-6388-0023

URL：https://mercury-group.co.jp/

設立：2006年11月

資本金：5,000万円（資本準備金3,000万円）

従業員数：5,610名（正社員率90％以上／2025年4月1日時点）

事業内容：人材を活用したセールスプロモーション、エデュケーション、エンターテインメント、アウトソーシング等

マーキュリーは、ビジョンに「感動エージェント」をかかげ、多様な人材の登用・育成を通して活躍の場を提供し、日本社会の未来を支えています。

今後も、社会と人をつなぎ「すべての人」の可能性を広げ、関わる人を豊かにすることで、より良い社会の実現に貢献します。

