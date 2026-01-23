2/7（土）17時開始　光と美食に酔いしれる一夜「兵庫の食材を使った料理を日本酒・ワインとともに」特別ディナープランを販売

公益社団法人ひょうご観光本部

阿曽大輔(Salon de Minatoシェフ）による、兵庫の食材を使った、日本酒・ワインにあった特別料理を提供するイベントを株式会社Felissimo本社(Stage felissimo)内のレストランSincroで開催します。

Salon de Minato 阿曽 大輔 シェフ

2月7日(土)17時開始26名限定着席形式にて、料金おひとり12,500円(ルミナリエ特別鑑賞券・お持ち帰り用フェリシモワイン1本付、チョコレートミュージアム・神戸ポートタワー優待割引券付きの特別プランとなっています。

ひょうご観光本部は、地域の魅力や文化を伝える兵庫テロワール旅を展開しています。

このたび、株式会社フェリシモとのコラボレーション企画として2026年2月7日（土）に兵庫の素材を使った美食をお楽しみいただく「兵庫の日本酒とワインとペアリングした美食とルミナリエを巡る特別プラン」を開催します。

神戸を拠点に活躍するシェフが手掛ける、兵庫五国の素材を活かしたイタリアン料理と厳選された日本酒・ワインのマリアージュをお楽しみください。

詳しい行程のご確認やお申込みはこちらのサイトから

https://va.apollon.nta.co.jp/terroir_event_dinner/