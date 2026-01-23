【新レポート発行】独自調査「2025年度 賃貸住宅市場調査」

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

【ポイント】

- 第4回となる今回の調査では16社にご協力いただいた。- 首都圏では、シングル、ファミリーともに賃料上昇が続くと見込まれている。エリア別では都心に近いほど上昇率が大きい傾向がある。部屋タイプ別では、同程度の上昇率である。地方圏においても、シングル、ファミリーともに調査対象である全ての都市（名古屋市、大阪市、福岡市）で賃料上昇が見込まれている。- 今後1年間のリーシングマーケット全体に与える影響が大きいと考える項目について「住宅価格の変化」、「個人の就業環境や収入の増減」が上位回答となった。住宅価格の上昇による賃貸ニーズの高まり（特にファミリータイプ）を指摘する声が聞かれた。- 防音マンション、ペット共生型マンションの通常の新築住戸との賃料差について、いずれも上位回答は「＋5%未満」「＋5%以上＋10%未満」だった。防音マンションについては、「＋10%以上＋20%未満」、「＋20%以上＋30%未満」の回答も2割あった。

