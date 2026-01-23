観て、泊まって、応援する！レバンガ北海道特典付き宿泊プラン登場

野口観光マネジメント株式会社

野口観光グループは、レバンガ北海道のオフィシャルスポンサーです。

レバンガ北海道への応援と、ファンの皆様・弊社グループホテルをご愛顧いただいている皆様へ感謝の気持ちを込めて、「【レバンガ北海道応援】オリジナルグッズ＆抽選プレゼントの特典付」のご宿泊予約を承り中です。

【ご宿泊期間】

2026年1月15日（木）～同年3月31日（火）まで

【ご宿泊特典】

≪特典1≫

レバンガ北海道×野口観光オリジナルクリアファイル（大人のみ1人1枚）

≪特典2≫

抽選で、対象の各ホテル1名様に選手直筆のサイン入り色紙をプレゼント

（選手の指定はできません）

≪特典３.≫

抽選で、対象の各ホテル1名様に4月下旬～5月上旬に北海きたえーるで行なわれる試合のペアチケットをプレゼント

（開催日、座席は選べません）

【対象ホテル】

登別…石水亭

洞爺…湖畔亭、ザ レイクビューTOYA 乃の風リゾート

定山渓…章月グランドホテル

層雲峡…朝陽亭、朝陽リゾートホテル

函館…啄木亭、HAKODATE 海峡の風

北湯沢…緑の風リゾートきたゆざわ、きたゆざわ森のソラニワ、ホロホロ山荘

▶本プランの詳細・ご予約はこちら⇒ https://www.noguchi-g.com/enjoy/enjoy-6961/

皆さまのご予約、ご来館をお待ちしております。