様々な使い方ができる「ザルボウル」3種のセット展開で新発売
https://marna.jp/shop/e/ecolander-bowl-set/
生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、「ザルボウル」のバリエーションを拡充し2026年1月23日より新発売いたします。
2024年1月に発売したザル・ボウル・トレーの3点セット「ザルボウル 21cm」。組み合わせることで、下ごしらえから電子レンジ調理、そのまま食卓へ出す器としても使えるなど、汎用性の高さでご好評をいただいております。
この度、お客様からのご要望にお応えし、「深ザル」を加えたセットと、さらに1～2人暮らしの世帯にも最適な「18cmサイズ」が登場します。セットバリエーションも3種に広がり、お客様の調理スタイルや家族構成に合わせて、より柔軟にお選びいただけるようになりました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3bfmQKKO-xg ]
新ラインナップの特長
「深ザル」の追加で広がる活用シーン
お米とぎ、麺や葉物野菜の水切りなど、かさばる食材の下準備に最適です。
追加になった深ザル
1～2人暮らしに嬉しい「18cmサイズ」
従来の21cmに加え、コンパクトな18cmサイズが仲間入り。限られたキッチンスペースでも場所を取らずに活用できます。
選べる「3種のセット」
お客様のニーズに合わせて、3種のセットをご用意しました。
・2点（深ザル＋ボウル）
・3点（浅ザル＋ボウル＋トレー）
・4点（深ザル＋浅ザル＋ボウル＋トレー）
3種のセット×2サイズ、カラーはダークグレーとグレーの2色
税込価格：1,760円～3,080円
グレー
株式会社マーナ
キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。
公式サイト：https://marna.jp
公式サイト よみもの：https://marna.jp/shop/pc/0features/
公式Instagram：https://www.instagram.com/marna_inc/?hl=ja
公式X（旧twitter）：https://twitter.com/marna_inc