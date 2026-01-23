様々な使い方ができる「ザルボウル」3種のセット展開で新発売

株式会社マーナ

生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、「ザルボウル」のバリエーションを拡充し2026年1月23日より新発売いたします。

2024年1月に発売したザル・ボウル・トレーの3点セット「ザルボウル 21cm」。組み合わせることで、下ごしらえから電子レンジ調理、そのまま食卓へ出す器としても使えるなど、汎用性の高さでご好評をいただいております。

この度、お客様からのご要望にお応えし、「深ザル」を加えたセットと、さらに1～2人暮らしの世帯にも最適な「18cmサイズ」が登場します。セットバリエーションも3種に広がり、お客様の調理スタイルや家族構成に合わせて、より柔軟にお選びいただけるようになりました。

新ラインナップの特長

「深ザル」の追加で広がる活用シーン

お米とぎ、麺や葉物野菜の水切りなど、かさばる食材の下準備に最適です。

追加になった深ザル

1～2人暮らしに嬉しい「18cmサイズ」

従来の21cmに加え、コンパクトな18cmサイズが仲間入り。限られたキッチンスペースでも場所を取らずに活用できます。

選べる「3種のセット」

お客様のニーズに合わせて、3種のセットをご用意しました。

・2点（深ザル＋ボウル）

・3点（浅ザル＋ボウル＋トレー）

・4点（深ザル＋浅ザル＋ボウル＋トレー）

3種のセット×2サイズ、カラーはダークグレーとグレーの2色

税込価格：1,760円～3,080円

グレー

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。



