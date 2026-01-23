『名探偵コナン』より、オリジナル描き起こしイラスト“マカロンコレクションvol.1”のオリジナルグッズがついに本日よりご予約受付けを開始！！
大人気TVアニメ『名探偵コナン』の
オリジナル描き起こしイラスト スイーツシリーズSD
“マカロンコレクションvol.1” が新登場！！
「スイーツから、ひょっこり登場♪」をテーマに
ミニキャラならではの甘くてカワイイ姿を表現しました♪
缶バッジやアクリルスタンドなどなどオリジナルグッズが新登場♫♫
魅力溢れるオリジナルグッズたちのご予約をこの機会に！！
↓先行予約はこちらから↓
https://bit.ly/4pTGYub(https://bit.ly/4pTGYub)
ご予約期間について
■予約期間：2026年1月23日（金） ～2026年2月24日（火）23:59まで
■出荷予定：4月内より随時出荷予定
オリジナルグッズ詳細
▼丸型缶バッジ（全10種）
「スイーツから、ひょっこり登場♪」
マカロンコレクションvol.1が新登場！！
大きめ57mmの缶バッジ♪
■価 格 ：各550円（税込）
■種 類 ：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD
/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD
■サイズ ：直径約57mm
▼長方形型缶バッジ（全10種）
「スイーツから、ひょっこり登場♪」
マカロンコレクションvol.1が新登場！！
横長の長方形型缶バッジ♪
■価 格 ：各715円（税込）
■種 類 ：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD
/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD
■サイズ ：約70×H44mm
▼ガラスマグネット（全10種）
「スイーツから、ひょっこり登場♪」
マカロンコレクションvol.1が新登場！！
コレクションとして集めたり、 マグネットとして冷蔵庫などに貼ったり、
使い方はあなた次第♫
■価 格 ：各770円（税込）
■種 類 ：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD
/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD
■サイズ ：直径約40mm
▼アクリルスタンド（全10種）
「スイーツから、ひょっこり登場♪」
マカロンコレクションvol.1が新登場！！
コレクションとして集めたり、
一緒におでかけしたり、 使い方はあなた次第なアクリルスタンド♫
■価 格 ：各1,540円（税込）
■種 類 ：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD
/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD
■サイズ ：約100×80×3mm内ダイカット形状※キャラにより微差あり
▼アクリルカード（全10種）
「スイーツから、ひょっこり登場♪」
マカロンコレクションvol.1が新登場！！
約53×85mmのアクリルカードです。
集めてお手持ちのキャラフレームに入れてもお使いいただけます。
■価 格 ：各770円（税込）
■種 類 ：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD
/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD
■サイズ ：約53×H85×厚み1mm
▼アクリルキーホルダー（全10種）
「スイーツから、ひょっこり登場♪」
マカロンコレクションvol.1が新登場！！
コレクションとして集めたり、 一緒におでかけしたり、 使い方はあなた次第！
魅力たっぷりアクリルキーホルダーです♫
■価 格 ：各1,100円（税込）
■種 類 ：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD
/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD
■サイズ ：約70×70×3mm程度内ダイカット形状
▼クリアファイル・ステッカーセット（全10種）
「スイーツから、ひょっこり登場♪」
マカロンコレクションvol.1が新登場！！
ダイカットステッカーが付いたお得なクリアファイルセット♪
■価 格 ：各1,100円（税込）
■種 類 ：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD
/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD
■サイズ ：クリファイル／A4 ステッカー／約70×70mm程度
▼マグカップ（全10種）
「スイーツから、ひょっこり登場♪」
マカロンコレクションvol.1が新登場！！
普段使いもしやすい、大きめマグカップ♫
■価 格 ：各2,420円（税込）
■種 類 ：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD
/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD
■サイズ ：約82Φ×95mm
※焼き物のため、多少の個体差がある場合がございます。ご了承ください。
↓先行予約はこちらから↓
https://bit.ly/4pTGYub(https://bit.ly/4pTGYub)
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
販売店について
■販売店 ：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア
■U R L ：https://libertasdream.com/
■公式Twitter：@LDLIBERTASDREAM