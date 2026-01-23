『名探偵コナン』より、オリジナル描き起こしイラスト“マカロンコレクションvol.1”のオリジナルグッズがついに本日よりご予約受付けを開始！！

大人気TVアニメ『名探偵コナン』の


オリジナル描き起こしイラスト スイーツシリーズSD


“マカロンコレクションvol.1” が新登場！！




「スイーツから、ひょっこり登場♪」をテーマに


ミニキャラならではの甘くてカワイイ姿を表現しました♪




缶バッジやアクリルスタンドなどなどオリジナルグッズが新登場♫♫


魅力溢れるオリジナルグッズたちのご予約をこの機会に！！




↓先行予約はこちらから↓


https://bit.ly/4pTGYub(https://bit.ly/4pTGYub)




ご予約期間について



■予約期間：2026年1月23日（金） ～2026年2月24日（火）23:59まで


■出荷予定：4月内より随時出荷予定




オリジナルグッズ詳細



▼丸型缶バッジ（全10種）




「スイーツから、ひょっこり登場♪」


マカロンコレクションvol.1が新登場！！

大きめ57mmの缶バッジ♪




■価　格　：各550円（税込）


■種　類　：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD


　　　　　　/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD


■サイズ　：直径約57mm




▼長方形型缶バッジ（全10種）




「スイーツから、ひょっこり登場♪」


マカロンコレクションvol.1が新登場！！


横長の長方形型缶バッジ♪




■価　格　：各715円（税込）


■種　類　：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD


　　　　　　/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD


■サイズ　：約70×H44mm




▼ガラスマグネット（全10種）




「スイーツから、ひょっこり登場♪」


マカロンコレクションvol.1が新登場！！




コレクションとして集めたり、 マグネットとして冷蔵庫などに貼ったり、


使い方はあなた次第♫




■価　格　：各770円（税込）


■種　類　：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD


　　　　　　/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD


■サイズ　：直径約40mm




▼アクリルスタンド（全10種）




「スイーツから、ひょっこり登場♪」


マカロンコレクションvol.1が新登場！！




コレクションとして集めたり、


一緒におでかけしたり、 使い方はあなた次第なアクリルスタンド♫




■価　格　：各1,540円（税込）


■種　類　：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD


　　　　　　/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD


■サイズ　：約100×80×3mm内ダイカット形状※キャラにより微差あり




▼アクリルカード（全10種）




「スイーツから、ひょっこり登場♪」


マカロンコレクションvol.1が新登場！！




約53×85mmのアクリルカードです。
集めてお手持ちのキャラフレームに入れてもお使いいただけます。




■価　格　：各770円（税込）


■種　類　：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD


　　　　　　/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD


■サイズ　：約53×H85×厚み1mm




▼アクリルキーホルダー（全10種）




「スイーツから、ひょっこり登場♪」


マカロンコレクションvol.1が新登場！！




コレクションとして集めたり、 一緒におでかけしたり、 使い方はあなた次第！
魅力たっぷりアクリルキーホルダーです♫




■価　格　：各1,100円（税込）


■種　類　：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD


　　　　　　/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD


■サイズ　：約70×70×3mm程度内ダイカット形状




▼クリアファイル・ステッカーセット（全10種）






「スイーツから、ひょっこり登場♪」


マカロンコレクションvol.1が新登場！！


ダイカットステッカーが付いたお得なクリアファイルセット♪




■価　格　：各1,100円（税込）


■種　類　：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD


　　　　　　/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD


■サイズ　：クリファイル／A4　ステッカー／約70×70mm程度




▼マグカップ（全10種）




「スイーツから、ひょっこり登場♪」


マカロンコレクションvol.1が新登場！！


普段使いもしやすい、大きめマグカップ♫




■価　格　：各2,420円（税込）


■種　類　：江戸川コナンSD/灰原哀SD/工藤新一SD/毛利蘭SD/毛利小五郎SD


　　　　　　/大和敢助SD/諸伏高明SD/上原由衣SD/安室透SD/風見裕也SD




■サイズ　：約82Φ×95mm


※焼き物のため、多少の個体差がある場合がございます。ご了承ください。




↓先行予約はこちらから↓


https://bit.ly/4pTGYub(https://bit.ly/4pTGYub)




(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996




販売店について



■販売店 ：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア


■U R L ：https://libertasdream.com/


■公式Twitter：@LDLIBERTASDREAM