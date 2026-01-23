Polimill社「AI-PAX」に出展決定！公共領域の意思決定・業務高度化を支える取り組みを紹介します！

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を推進するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、Eight(主催: Sansan株式会社)が開催する「AI-PAX 第2回 AIの実践的な活用展」(2026年2月18日-19日、東京ビッグサイト南3・4ホール)に出展します。

ブースでは、当社の取り組み/サービスを通じて、AIを社会実装するうえでの考え方や活用イメージを分かりやすくご紹介します。

出展の背景

企業・行政を問わず、AI活用の検討は「使えるかどうか」から「現場の業務や意思決定にどう組み込み、継続的に運用できるか」へと論点が移っています。

Polimillは、新ミッション「のこしたいいみらいをともにつくる」のもと、社会の担い手が対話し、納得感のある意思決定を行うための基盤づくりに取り組んでいます。

今回のAI-PAX出展では、より多くの皆さまと接点を持ち、現場課題や導入検討の論点を伺いながら、AIの実装に向けた具体的な相談機会を提供したいと考えています。

ブースでのご案内

・Polimillのサービス/取り組み紹介(ユースケース、活用イメージ、導入検討の進め方 など)

・個別相談(課題ヒアリング、活用シナリオ検討、導入ステップの整理 など)

・資料配布/デモンストレーション

開催概要

展示会名: AI-PAX 第2回 AIの実践的な活用展

会期: 2026年2月18日(水)～2月19日(木) 10:00～18:00

会場: 東京ビッグサイト 南3・4ホール(東京都江東区有明3-11-1)

主催: Eight(Sansan株式会社)

Polimillブース: AI-PAX208

Polimill株式会社

Polimill株式会社は、「のこしたいみらいを、ともにつくる」をミッションに、各専門領域に特化した行政サポート生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」と、誰もが安心して簡単にまちづくりに参加できるSNS「Surfvote（サーフボート）」を開発・運営する、創業4年のICTスタートアップです。

QommonsAIは600を超える地方自治体や省庁で導入されており、Surfvoteでは、全国の社会課題に加えて、各自治体が抱える地域課題（Surfvoteローカル）も掲載。社会課題を多角的な視点からわかりやすく解説し、読者の「参加したくなるきっかけ」を届けることを目的に活動しています。

私たちは、すべての人がルールづくりに参加できる、理性と感性を備えたデジタル駆動型社会の実現を、AIとSNSの力で目指しています。

出典

AI-PAX 公式ページ(Eight EXPO)(https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026_ad_pmax_ai&utm_source=ad&utm_medium=ad_pmax_ai&gad_source=1&gad_campaignid=23327654841&gbraid=0AAAAA-IAGzfPbTu4USQ9QG7iI4O8vMs_T&gclid=CjwKCAiA7LzLBhAgEiwAjMWzCPcM6jbEQ_MebzFFFUmz2YXv2Atx7DfDqrwlj4Ts2cKlPQeuHB20KBoCIiwQAvD_BwE)