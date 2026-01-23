九州国立博物館開館20周年記念特集展示「豊臣秀吉とアジアの外交」開幕―世界を目指した秀吉とアジアの中の日本を紐解く

■ 国内統一の先にあった、アジアへのまなざし

福岡県立アジア文化交流センター特集展示ポスター佐賀県重要文化財 豊臣秀吉像 佐賀県立名護屋城博物館所蔵

豊臣秀吉は、16世紀末の日本で天下統一を果たしました。

国内の体制を整える一方で、明や朝鮮をはじめとするアジア諸国との関係構築にも関心を向けていたことが、外交文書からうかがえます。

本展では、そうした文書資料を手がかりに、当時の日本がアジア世界とどのように向き合っていたのかを紹介します。

■ 外交文書が語る、16世紀末の国際関係

重要文化財 明神宗誥命 大阪歴史博物館所蔵 【展示期間】1/27-2/15

展示の中心となるのは、外交交渉や儀礼のために作成・使用された文書や関連作品です。

そこには、国と国との関係性、外交儀礼、そして認識のずれや緊張関係が刻まれています。

史料を丁寧に読み解くことで、前近代アジアにおける国際関係の一端が立体的に浮かび上がります。

■ 開館20周年――九州国立博物館の理念を体現する展示

九州国立博物館は、「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」ことを基本理念としています。

日本史をアジア史の中に位置づけて考える本展は、開館20周年に相応しい展示です。

■開幕日に実施する、メディア向け「キックオフセッション」

開幕日である2026年1月27日（火）には、メディア関係者向けに展示解説を行う「キックオフセッション」を実施します。

展示が始まった後だからこそ語ることのできる企画の背景や史料の読みどころを共有し、本展への理解を深めていただく機会とします。

日時

2026年1月27日（火）9：30～10：30（受付9：15から）

開場

九州国立博物館 ４階 文化交流展示室

出席者

九州国立博物館長 富田 淳（とみた じゅん）

九州国立博物館 展示課 主任研究員 一瀬 智（いちのせ とも）※担当研究員

内容

主催者あいさつ、展覧会概要説明、質疑応答・自由観覧・撮影

参加申し込み（メディアの方）

取材連絡票をご提出ください。

■ 展示理解を深める関連講演会を開催

特集展示「豊臣秀吉とアジアの外交」の開催にあわせ、

展示資料をより深く読み解くための関連講演会を開催します。

外交文書や染織史の専門家が、前近代アジアにおける外交と儀礼の実像に迫ります。

九州国立博物館開館20周年記念

特集展示「豊臣秀吉とアジアの外交」開催概要

■会期：2026年1月27日（火）～3月8日（日）

■チケット情報：料金：一般 700円 大学生 350円 満70歳以上と高校生以下・18歳未満 無料

特別展「平戸モノ語り-松浦静山と熈の情熱-」の半券でもご観覧いただけます。

＊障がい者等とその介護者１名は無料です。展示室入口にて障害者手帳等（詳細は当館ホームページをご確認ください）をご提示ください。

＊大学生の方は学生証、高校生以下・18歳未満及び満70歳以上の方は、展示室入口にて生年月日がわかるもの（生徒手帳、健康保険証、運転免許証等）をご提示ください。

＊キャンパスメンバーズの方は無料でご観覧いただけます。展示室入口にて学生証、教職員証等をご提示ください。

■観覧時間：午前9時30分～午後5時

※入館は閉館の30分前まで ※毎週金・土曜日は午後8時まで夜間開館

※夜間開館の実施については、九博公式サイトをご確認ください。

■休館日：月曜日 〔2月23日(月・祝)は開館、2月24日(火)は休館 〕

■会場：九州国立博物館 4階 文化交流展示室 第11室

※本展では、一部作品を展示替えいたします。