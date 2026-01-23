若者のアイデアがセブン‐イレブンの商品に！東京都足立区のプロジェクトで生まれた「魔女スープ」が発売されます

「食を通じた健康」に一緒に取り組んできたセブン‐イレブン・ジャパンと足立区

足立区

「住んでいるだけで自ずと健康になれるまち」を目指す足立区では、6月の食育月間に野菜摂取を推進する「あだちベジタベライフ事業」を実施しています。この施策に共感したセブン＆アイ・ホールディングスと、2016年度から包括連携協定を締結し、店内での啓発などを展開しています。こうした連携から、足立区の給食大人気メニュー「えびクリームライス」の商品化など様々な取り組みが生まれています。

若者支援のプロジェクトの連携から生まれた新商品「魔女スープ」

今回発売する商品「魔女スープ」は、足立区の社会人先取り体験プロジェクト「モギ社会人1年目」の中で生まれたアイデア。足立区役所の架空部署「あだち未来創造課」の“モギ職員”として、企画立案・企業訪問・事業運営などを約半年間挑戦する企画で、セブン‐イレブン・ジャパンと連携し“思わずやってみたくなる”健康アレンジレシピを検討。考案した42種類の中から、「魔女スープ」が商品化されることとなりました。

ポイントは「お手頃価格で栄養が摂れる」こと

10人のモギ職員が意識したのは、「特に健康を気にしてほしい受験生や就活生などでも、お手頃価格で栄養が摂れるもの」は何か。「魔女スープ」は、「食べるスープ」として肉は使用せず、複数種類の野菜をたっぷり使用することで、「健康」と「おいしさ」を両立した商品。カロリー控えめながら満足感の高さがウリです。インパクトあるパッケージにもご注目ください。

「魔女スープ」商品概要

【価格】358円／税込386.64円

【販売期間】1月27日（火）～期間限定販売

【販売店舗】

・1月27日（火）～

足立区を含む都内14区（足立・荒川・葛飾・台東・墨田・江戸 川・江東・中央・千代田・港・新宿・豊島・北・文京）で販売

・2月10日（火）～

大田・渋谷・目黒・品川を除く都内各地域で販売

※店舗により取り扱いは異なります

「モギ社会人1年目」の企画について【参考】

くわしくは、足立区ホームページをご覧ください。

（https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-hinkon/mogishakaijinichinenme.html

）