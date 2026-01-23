科学が生み出した「人間的な怪物」に私たちはどう対峙するのか――廣野由美子さんによるNHK「100分de名著」ブックス最新刊が発売！

株式会社ＮＨＫ出版

古今東西の名著を25分×4回＝100分で読み解くNHKの人気番組「100分de名著」。その番組テキストに大幅な加筆を行い書籍化した、「NHK『100分de名著』ブックス」シリーズ最新刊が、1月23日に発売となります。英文学者・京都大学名誉教授の廣野由美子さんと本格的SFの金字塔『フランケンシュタイン』を読み解いていきます。

NHK「100分de名著」ブックス メアリ・シェリー フランケンシュタイン 本当の「怪物」は、誰なのか

200年前のモンスターが、時代を超えてよみがえる

小説『フランケンシュタイン』は、しばしば「最初の本格的SF」として位置づけられます。科学者が「人間に似たもの」を創り出すというストーリーは、ますます現実味を帯び評価が高まっていますが、クローンやロボット、生成AIなどが近い将来、さらに人類に近づくとき、我々はどの道を選ぶのでしょうか？ 共生？ 対立？ 依存？ 排除？ 時代を先取りした古典的名作を読み解きます。

──SFの世界にとどまらず、もし現実にAIロボットに感情が宿ったとしたなら、彼らは人間のエゴイズムの犠牲者になるのではないか（中略）。科学技術という力を手にして「命をもてあそぶ」振る舞いがエスカレートすれば、「怪物化」するのは、まさに人間自身だと言えるのではないでしょうか。

（本書「ブックス特別章」より）

本書立ち読み記事を「NHK出版デジタルマガジン」にて公開(https://mag.nhk-book.co.jp/article/84126)

本書の構成

はじめに『フランケンシュタイン』との出会い

第1章 「怪物」の誕生

第2章 疎外が邪悪を生み出す

第3章 科学者の「罪」と「罰」

第4章 「怪物」とは何か？

ブックス特別章 AI時代のフランケンシュタイン

読書案内

著者

廣野由美子（ひろの・ゆみこ）

1958 年生まれ。京都大学文学部（独文学専攻）卒業、神戸大学大学院文化学研究科博士課程（英文学専攻）単位取得退学。学術博士。山口大学教育学部助教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を経て、現在、京都大学国際高等教育院副教育院長、同大学名誉教授。専門分野は、英文学、イギリス小説。1996 年、第4回福原賞受賞。著書に、『批評理論入門──「フランケンシュタイン」解剖講義』『小説読解入門──「ミドルマーチ」教養講義』（以上、中公新書）、『ミステリーの人間学──英国古典探偵小説を読む』『シンデレラはどこへ行ったのか──少女小説と「ジェイン・エア」』（以上、岩波新書）、『深読みジェイン・オースティン──恋愛小説を解剖する』（NHKブックス）、『謎解き「嵐が丘」』（松籟社）ほか。訳書に、ジョージ・エリオット『ミドルマーチ』1～4（光文社古典新訳文庫）ほか。

商品情報

NHK「100分de名著」ブックス メアリ・シェリー フランケンシュタイン

本当の「怪物」は、誰なのか

著者：廣野由美子

発売日：2026年1月23日

定価：1,210円（税込）

仕様：四六判・152ページ

ISBN：978-4-14-082005-6

NHK出版商品ページ▼

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000820052026.html

Amazon▼

https://www.amazon.co.jp/dp/4140820055