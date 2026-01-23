10分で1万3,000個売れた『しーるん』を体験。貼って作るオリジナルシール作りワークショップ【1/24・25開催】
大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」では、
2026年１月24日（土）・25日（日）の2日間、親子で一緒に参加できる体験型ワークショップを開催します。
本ワークショップで使用するのは、
販売開始からわずか10分で1万3,000個を売り上げた話題の素材「しーるん」。
現在、この「しーるん」を実店舗で購入・体験できるのは《PETA L(ハート)VE》だけとなっており、
実際に手に取りながらシール作りを楽しめる貴重な機会です。
なお、購入できる数量には限りがございます。
なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
詳細を見る :
https://whatawon.co.jp/petaloveopen0124/
■ 人気パーツを自由に選んで、自分だけのデザインに
ワークショップでは、おしりパーツや肉球パーツをはじめ、キラキラとしたデコパーツやシール素材を自由に選び、透明なアクリルプレートを自分だけのデザインに仕上げていきます。
「どれにしよう？」「ここに貼りたい！」選ぶ時間も、作る楽しさのひとつです。
■ 貼るだけで完成。気軽に楽しめるシール作り体験
制作工程はとてもシンプル。
透明なアクリル板にパーツやシールを配置し、仕上げに「しーるん」を使うだけで、
その場でオリジナルシールが完成します。
難しい作業はなく、ものづくりが初めての方でも安心して参加できる内容です。
■ その場で完成、持ち帰ってすぐ使える
完成したシールは、そのままお持ち帰り可能。
ノートや手帳、ケースなど、日常のさまざまなシーンで使うことができます。
「自分で作った」という体験と、すぐに使える実用性の両方を楽しめるのも、このワークショップならではです。
■ 自分だけのデザインで、オリジナルシールが完成
選ぶ素材や配置によって、仕上がりは一つひとつ異なります。
同じ素材を使っていても、完成するシールはそれぞれ違った表情に。
組み合わせ次第で広がるデザインの楽しさを、
世界にひとつだけのオリジナルシール作りとして、ぜひ会場で体験してみてください。
■ 開催概要
開催日：2026年1月24日（土）・25日（日）
時間：10:30～17:00
※30分ごとの入れ替え制（各回定員10名）
会場：WHATAWON WBOX内
参加料：1,000円（税込）／30分
※料金には、以下のセットが含まれます。
・にくきゅう または おしり パーツ：1個
・デコパーツ：2個
・アクリル板：1枚
参加方法：事前予約制
予約方法：詳細・ご予約は画像内QRコードより受付
※使用するパーツ・素材には数に限りがあるため、定員に達し次第受付終了となります。
■ ご予約について
ワークショップは事前予約制となります。
参加をご希望の方は、QRコードより予約フォームへアクセスし、内容をご確認のうえお申し込みください。
※予約状況によっては、当日参加をお受けできない場合があります
※詳細は予約フォーム内の案内をご確認ください
■ 同日WHATAWON内ではシール専門店「PETA L(ハート)VE」も出店中。
ワークショップの前後に、シール選びもお楽しみいただけます。
各回定員制・事前予約制のワークショップとなります。
パーツ数にも限りがあるため、参加をご希望の方はお早めにご予約ください。
たくさんのご参加を、スタッフ一同楽しみにお待ちしております。
日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』
南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。
■施設概要
所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1
敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）
交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分
関連URL
WHATAWON（ワタワン）HP
https://www.whatawon.co.jp/
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/