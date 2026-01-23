鍼灸業界に革命を！『Re:treat HARi』リトリートハリが叶える“美容鍼灸”

ヘッドコンシェルジュ株式会社

【リトリート株式会社】はトータル美容鍼灸サロン『Re:treat HARi-リトリートハリ- 大阪梅田院』を1/23(金)にオープンする。

都内では3店舗を営んでおり、待望の関西初進出となる。

『Re:treat HARi-リトリートハリ-』では人間のカラダを内側から整え、根本から改善する「トータル美容鍼灸」を提供する。

顔のむくみやくすみの改善・リフトアップなどの美容面はもちろん、鍼灸業界には珍しく、肩こりや腰痛・内臓の不調などにまでアプローチしていくことが最大の魅力だ。

顧客層も幅広く、美容に興味の出始める20代から疾患を抱える70代以上の方々まで。また数多くのアスリートやモデル、アーティストなどがメンテナンスの為に通い多くの人の悩みに応えている。

北新地駅から徒歩1分というアクセスの良さも魅力。内装も水色を基調とし、清潔感と居心地の良さが感じられる店内だ。

知識豊富な鍼灸師による施術は、鍼へ抵抗のある人にも安心して受けられる環境であり、美容だけでなく、体の内側からのトータルケアが叶う美容鍼灸の新たなスタイルだと言えるだろう。

また、『Re:treat HARi-リトリートハリ-』では東京・大阪ともにスタッフも募集中！

応募の際は以下URLより。

https://retreathari.jp/recruit/

Re:treat HARi-リトリートハリ-

リトリートHP▶︎https://retreathari.jp/lp/

リトリートInstagram▶︎https://www.instagram.com/retreathari?igsh=MTRiaHFzMTd5NzhrZA==

『Re:treat HARi-リトリートハリ- 大阪梅田院』

〒530-0002

大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-20 桜橋IMビル8F