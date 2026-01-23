甘くない、だから料理が進む。香りで選ぶ“大人のお茶ハイ”を本気で作った理由｜純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

写真拡大 (全2枚)

株式会社N・I

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店では、2026年1月23日(木)より、香りにこだわった全4種のお茶ハイの提供を開始します。


今回のラインナップは、宇治抹茶を使用した「極上緑茶割り」をはじめ、ほうじ茶・ジャスミン・レモンなど、茶葉そのものの香りを活かした“甘くないお茶ハイ”。料理を主役に楽しみながら、最初の一杯から締めの一杯まで飲み進められる食中酒として設計しました。




■なぜ今、「お茶ハイ」なのか


甘いサワーやフレーバー系ドリンクよりも、食事の邪魔をしない、シンプルな味わいを求める声が増えています。当店では、料理と自然に寄り添い、会話や食事の流れを崩さずに楽しめる一杯として、改めて「お茶ハイ」に向き合いました。


■香りを最優先に考えた、老舗茶園の茶葉を使用


今回のお茶ハイで使用している茶葉は、香りを重視した茶づくりを行う老舗茶園
矢野園 のもの。矢野園では、製造工程の細かな違い以上に、「香りをどれだけ強く、きれいに残せるか」を大切にしています。



口に含んだ瞬間に立ち上がる香り、そのあとに広がる自然な甘み、そして、ほろりと残る上品な苦味。


このバランスの良さがあるからこそ、焼酎で割っても味の輪郭がぼやけず、“お茶を割ったお酒”ではなく、“お茶として完成している一杯”として成立します。




■香りで選べる4種のラインナップ


今回提供するお茶ハイは、いずれも甘さに頼らず、料理と合わせて楽しめる設計です。香りや後口の違いから好みの一杯をお選びいただけます。



・極上緑茶割り
・極上ほうじ茶割り
香り立ちの良さと、自然な甘み、上品な苦味が調和した一杯。宇治抹茶を使用し、最初の一杯にも食中酒としてもおすすめです。


・ジャスミン緑茶
緑茶の旨みとジャスミンの香りを掛け合わせた、奥行きのある味わい。


・レモン緑茶
緑茶の香りを活かしながら、レモンの爽やかさをプラスした軽快な一杯。



■商品概要


商品名：お茶ハイ 各種
（極上緑茶割り／極上ほうじ茶割り／ジャスミン緑茶／レモン緑茶）


価格：各650円(税込)


提供開始日：2026年1月23日(木)



〈株式会社N・I 会社概要〉


■会社名：株式会社N・I


■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3　甲東ビル1階


■代表者：代表取締役　河村 則夫


■設立：平成21年9月


■URL：http://ni-290.co.jp/company/


〈お問い合わせ〉


株式会社N・I 　


担当：濱田


MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com


TEL：070-3868-0928