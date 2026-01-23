京（今日）は町家でファイブセンス（五感）を刺激！アーティスティックにトゥギャザーしようぜ！「町家の日2026 ＠おおきに迎賓館」3月8日開催

株式会社おおきに商店

株式会社おおきに商店（本社：大阪市中央区）は、2026年3月8日（日）の「町家の日」に合わせ、京都・おおきに迎賓館にて、五感で伝統文化を楽しむイベント『町家の日2026 ＠おおきに迎賓館 ～京（今日）は町家でファイブセンス（五感）を刺激！アーティスティックにトゥギャザーしようぜ！～』を開催いたします。

おおきに迎賓館 黒門中立賣邸

会場となる「おおきに迎賓館 黒門中立賣邸」は、京都市の『景観重要建造物及び歴史的風致形成建造物』にも認定された、歴史深い京町家を改修した一棟貸しの宿泊施設です。

5回目となる今年は、毎年本イベントの顔としてご登場いただいているルー大柴（茶道家・大柴宗徹）氏のトークショーを、例年の1回から2回開催へとスケールアップ。

バイオリンと華道のライブパフォーマンスや、老舗の名店によるワークショップ、さらには京都の匠が集結する工芸展など、京都が誇る伝統と芸術をドラマチックに体感していただける特別な一日を提供します。

1. 【聴覚×視覚】バイオリンと華道が織りなす幻想的なオープニングショー＆ルー大柴氏トークショー

イベントの幕開けを飾るのは、バイオリニスト・erika氏と華道家・小山幸容氏による異色のコラボレーション・ライブ。美しい音色とともに花が活けられていくライブパフォーマンスは、まさに圧巻です。

さらに、本イベントのメインビジュアルであるルー大柴氏が登場。茶道家・大柴宗徹としての顔も持つ氏を交えたスペシャルトークショーで、会場を一層アーティスティックな世界へ引き込みます。

今年はより多くのお客様にお楽しみいただけるよう、トークショーを2回開催いたします。

【開催予定時間】 1回目 12:00～ / 2回目 14:40～ ※時間は前後する場合がございます。

2. 【味覚×触覚】一流に学ぶ。選べる3つの体験型ワークショップ（事前予約制）

● おおきにお抹茶体験（講師：大柴宗徹氏）：大柴氏らしい「自由で楽しいティータイム」。

● おおきに和菓子作り体験（講師：老舗「塩芳軒」）：京都屈指の名店による生菓子づくり。

● おおきにソーイング体験（講師：美濃羽まゆみ氏）：人気クリエイターと作るオリジナル小物。

※各プログラムの詳細は後半の「ワークショップ詳細」をご覧ください。

お申し込みフォーム(https://form.run/@machiyanohi2026)

※いずれも事前予約制となります。複数の受講も大歓迎です！

3. 【同時開催】京都の粋が集結「おおきに展」＆ 五感を満たす限定グルメ

● 第5回「おおきに展」- 町家の日 特別企画 - (3/7～3/15) 【入場無料】

京都工芸美術作家協会の5名による、伝統とモダンが交差する工芸展。歴史ある蔵の静謐な空間を、陶・磁・硝子・木・人形で彩ります。一流の匠たちが手がける「手仕事の粋」を間近で堪能できる、この期間だけの特別な展示です。

出展作家： 市川博一（陶）/ 柴田良三（磁）/ 徳力竜生（硝子）/ 角田誠治（木）/ 岡弘美（人形）

● チャイ職人・名和靖高氏による「チャイ茶会」

インドの伝統製法をベースに独自の感性で昇華させた、まさに芸術品と呼べるチャイを提供。

緻密に計算された配合により、力強くも繊細で、後味は驚くほど軽やか。

その日の気温や湿度に合わせて微調整される一期一会の味わいをご堪能ください。

一杯のチャイが紡ぐ、五感を満たす贅沢な時間

●ふく吉特別ランチ

この日のためだけに用意された「特別ランチ」で皆さまをお待ちしております。

夜は居酒屋としても営業。町家の情緒とともに、特別な一皿をお楽しみください。

■ワークショップ詳細・お申込み

お申し込みフォーム(https://form.run/@machiyanohi2026)

※いずれも事前予約制となります。複数の受講も大歓迎です！

🍵おおきにお抹茶体験

茶道家・大柴宗徹（ルー大柴）氏と楽しむ「茶の湯」。

伝統的な茶道の精神を大切にしながらも、大柴氏らしい「自由で楽しいティータイム」を提案します。

町家の静謐な空間で、癒やしの1杯を

🕒開催時間（各回30分）

第1部：13:00 ～ 13:30

第2部：13:45 ～ 14:15

第3部：15:00 ～ 15:30

💰参加費 5,500円（税込）

👥定員 各回 4名様（先着順）

参加特典 菓子・記念写真付き

【ここがポイント！】

堅苦しい作法は抜きにして、お茶の心に触れるひととき。大柴氏の軽快なトークとともに、町家の静謐な空間で癒やしの1杯を味わえます。カジュアルな装いでどなた様でもお気軽にご参加いただけます。

🍡おおきに和菓子作り体験

御菓子司「塩芳軒」に学ぶ老舗の技。

京都屈指の名店「塩芳軒」高家啓太氏から直接手ほどきを受ける、本格的な和菓子作りです。

左：金団（きんとん） / 右：こなし ※画像は作品イメージ

🕒開催時間（各回90分）

第1部：13:00～14:30

第2部：15:30～17:00

💰参加費 3,000円（税込）

👥定員 各回 10名様（先着順）

内容 生菓子づくり（金団・こなしの2点）

参加特典 お茶付き

【ここがポイント！】

五感の「味覚・触覚」を研ぎ澄ます体験。職人のこだわりを肌で感じながら作ったお菓子は、その場でお召し上がりいただくことも、お土産としてお持ち帰りいただくことも可能です。

✂️おおきにソーイング体験

FU-KO basics. 美濃羽まゆみ氏と作る「日々に寄り添う小物」。

暮らしに馴染むシンプルな洋裁で人気のクリエイターと一緒に、世界にひとつだけのオリジナル小物を作ります。

左：スマホケース / 右：巾着 ※画像は作品イメージ

🕒開催時間（各回90分）

第1部：13:00～14:30（スマホケース）

第2部：15:30～17:00（巾着）

💰参加費 3,500円（税込）

👥定員 各回 10名様（先着順）

参加特典 菓子・お茶付き

👨‍👩‍👧‍👦対象 はさみを使用できるお子様から大人まで

【ここがポイント！】

初心者でも安心！丁寧な指導で、実用的かつおしゃれなアイテムが完成します。町家という温かみのある空間で、チクチクと針を進める豊かな時間をお楽しみください。

（※手ぶらで参加OK！エプロン持参推奨）

■開催概要

日時： 2026年3月8日（日）12:00～17:00（開場11:30）

会場： おおきに迎賓館（京都府京都市上京区中立賣通黒門東入役人町）

入場料： 無料（ワークショップは別途参加費が必要・事前予約制）

来場特典： おおきに迎賓館オリジナルグッズをプレゼント（※数量限定）

■ご参加にあたっての注意事項

・事前予約：ワークショップは定員に達し次第、受付を終了いたします。

・館内ルール：貴重な町家建築維持のため土足厳禁です。入口の袋をご利用ください。

・お荷物：会場にロッカーはございません。貴重品は各自で管理をお願いいたします。

・ご飲食：館内でのご飲食は可能ですが、待合スペースに限りがございますため譲り合ってご利用ください。

■お問い合わせ先

株式会社おおきに商店

広報課：井植（いのうえ）

電話：06-4256-0092 / メール：cs@shouten.ookini.jp

町家の日(https://www.machiyanohi.com/)

おおきに商店(https://shouten.ookini.jp)

おおきに迎賓館(https://geihinkan.ookini.jp)