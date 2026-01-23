【2025年年間ランキング】「挙式なし」が7割に迫る中、指輪へのこだわりは過去最高？予算10万円台で叶える“賢いオーダーメイド”が支持される理由｜手作り結婚指輪・婚約指輪の工房Smith札幌本店

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、北海道の手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「工房Smith札幌本店」は、2025年（1月～12月）にご来店いただいた多くのお客様の声をまとめました。 そこで、この1年間で先輩カップルが実際に選んだご予算や、お店選びの決め手となったポイントを「人気ランキング形式」で発表いたします。2025年のブライダル市場の総括として、これから指輪選びを始めるおふたりにぜひ参考にしていただきたいトレンド情報です。

結婚指輪のご予算

結果：

10～15万円未満：29%

15～20万円未満：20.９%

20～25万円未満：18.６%

25～30万円未満：18.６%

30万円以上：12.８%

年間最多価格帯は「10～15万円未満（29.0%）」となり、2位と合わせると約半数（49.9%）のお客様が予算20万円未満で検討されています。物価高騰が続く中でも、手作りやオーダーメイドによって「中間コストを抑え、賢く高品質な指輪を手に入れたい」という合理的な判断が定着しました。 一方で、25万円以上の層も合計約3割（31.4%）を維持しており、挙式費用を抑える分、毎日身に着ける指輪にはしっかりと投資するという「選択と集中」の傾向も、2025年の大きな特徴といえます。

婚約指輪のご予算

結果：

10～20万円未満：53.７%

20～30万円未満：25.６%

30万円以上：20.７%

婚約指輪においても、半数を超える53.7%のお客様が「10～20万円未満」を選択されました。かつての「給料の3ヶ月分」といった固定観念に縛られず、日常的に身に着けやすいデザインや、無理のない範囲で最大限の想いを込める「スマートな贈り方」が支持されています。 また、工房での手作りやオーダーメイドによって、同じ予算内でもより高品質なダイヤモンドや素材を選べるメリットが、この価格帯の満足度を支えています。

年代別割合

結果：

20～24歳：9.4%

25～29歳：44.5%

30～34歳：29.5%

35～39歳：9.1%

40歳以上：7.６%

年間を通じて、25～29歳（44.5%）が最多ボリューム層となりました。30代前半と合わせると全体の4分の3を占めており、情報収集能力が高く、自分たちらしい価値観を大切にする世代から圧倒的に選ばれています。 この層は、ブランドネームよりも「自分たちが制作に関わった」というストーリーや、「理想のデザインを追求できる」という体験価値を重視する傾向にあります。一方で、40代以上の層も年間を通して安定してご来店されており、落ち着いた空間で質にこだわった指輪作りを楽しみたい「大人婚」カップルのニーズにもお応えする結果となりました。

工房Smith札幌本店へ来店した理由

結果：

セミオーダーやオーダーメイドの対応：24%

口コミや評判の良さ：20%

ブランドの信頼性と知名度：14%

デザインの豊富さ：12%

特別なデザインや素材の取り扱い：8%

年間を通じての第1位は「セミオーダーやオーダーメイドの対応（24%）」となり、「自分たちだけの特別な一品を、プロのサポートで作りたい」という強いこだわりが浮き彫りになりました。 特筆すべきは、2位に「口コミや評判の良さ（20%）」がランクインしている点です。一生モノの指輪だからこそ、実際に体験した方の満足度を最重視して店舗を選ぶという、現代カップルの堅実な消費行動が読み取れます。また、14%の方が「ブランドの信頼性」を挙げていることからも、「自由な指輪作り」と「ジュエリー店としての確かな品質」の両立が、選ばれる決定打となりました。

入籍日は決まっているか

結果：

はい：70.3%

いいえ：29.7%

挙式予定の有無に関わらず、70.3%のお客様が入籍日を決定済みでご来店されました。これは、結婚指輪を「後から揃えるアイテム」ではなく、入籍当日に二人の手元にあるべき「必須のアイテム」として、納期から逆算して準備を進める計画的なカップルが主流であることを示しています。 一方、約3割の「未定」層はプロポーズ直後のカップルが多く、指輪作りそのものが「結婚に向けた最初の具体的なアクション」として楽しまれています。

挙式の予定はあるか

結果：

はい：32%

いいえ：68%

年間累計で約7割（68.0%）のお客様が挙式を予定していないという結果になりました。これは、従来の「結婚が決まったらまず式場探し」という動線が大きく変化していることを示しています。

しかし、前述の通り「入籍日」は7割以上が決定しており、指輪へのこだわり（オーダーメイド志向）も非常に高いことから、カップルは結婚を軽視しているわけではありません。むしろ、大勢を招く披露宴という形式よりも、「二人で指輪を手作りする時間」や「日常に寄り添う指輪の品質」に重きを置く、「体験と実利」を重視した新しいセレモニーの形が定着した一年と言えます。

◼︎2025年総括：【指輪から始まる結婚準備】がブライダルの新基準へ

2025年を総括すると、現代のカップルにとって工房での指輪作りは、単なる「物品購入」を超え、「結婚というけじめをつけるための最も身近で特別な儀式」へと進化しました。

「挙式をしない（68.0%）」という選択をする中で、10～15万円台という賢い予算（29.0%）を維持しつつも、24%の方が「オーダーメイド」を、20%の方が「口コミ」を重視して当店を選んでくださった事実は、「納得感のある価値には投資を惜しまない」という、20代後半～30代前半（約75%）を中心とした層の明確な意思表示です。

2026年に向けて、工房Smith札幌本店は、この「指輪から始まる結婚準備」という新しい文化をさらに深めてまいります。多様化する一人ひとりの「入籍という節目」に寄り添い、一生残る指輪と、一生語り合える制作体験を提供し続けることをお約束いたします。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助有

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

手作りペアリング専門店

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.com