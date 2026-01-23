Plug and Play Japan、東海地域最大のグローバル・テックイベントTechGALA 2026にて複数セッションに登壇

Plug and Play Japan株式会社

Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下 Plug and Play Japan）は、2026年1月27日（火）から29日（木）に名古屋市で開催されるグローバルテックイベント「TechGALA 2026」にコミュニティ・サポーターとして参加し、複数の公式セッションおよびサイドイベントに登壇することをお知らせします。

TechGALAは、一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等で構成され、当地域のスタートアップ・エコシステムの形成を目指す「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が愛知・名古屋を舞台に主催する、世界中の起業家、スタートアップ、企業、投資家、研究者が集う国際的なテックカンファレンスです。Plug and Play Japanは、日本及びグローバルで培ってきた事業支援と領域に関する知見を活かし、以下のセッションで、地域特化型スタートアップエコシステムの構築、モビリティ、エネルギー、水素分野における最前線の議論に貢献します。

イベントウェブサイト：https://techgala.jp/

▼開催日程

2026年1月27日（火）～1月29日（木）

▼会場

栄地区（中日ビル、ナゴヤイノベーターズガレージ、アーバンネットネクスタカンファレンス、マツザカヤホールなど）

鶴舞地区（STATION Ai など）

【Plug and Playの登壇セッション概要】

１.境界を超えるモビリティ：移動の未来を創るイノベーターたちの挑戦

日時：2026年1月27日（火）14:55～15:55

言語：英語

会場：中日ホール 6F A Stage'

２.新エネルギーが作る未来

日時：2026年1月27日（火）16:00～18:00

言語：日本語

会場：アーバンネットネクスタ カンファレンス G Stage

３.Tokai独自の領域特化型スタートアップエコシステムの構築に向けて

日時：2026年1月28日（水）15:15～16:00

言語：日本語

会場：日本経済新聞社 名古屋支社 3F大会議室

４.Hydrogen Innovation Landscape: Industry × Academia × Policy

（水素イノベーションの未来図：企業×学術×政策から見る最前線）

日時：2026年1月29日（木）11:00～12:00

言語：日本語

会場：STATION Ai N-stage

５. シードVCから見た中部スタートアップエコシステム（MUFG主催サイドイベント）

日時：2026年1月28日（水）17:00～18:00

言語：日本語

会場：株式会社三菱UFJ銀行 名古屋ビル10Fラウンジ

申し込みリンク：https://base.timewell.jp/events/04237848-61dc-4c62-9920-1a2e2fcb5814

６.Global Expansion × Open Innovation（MUFG主催サイドイベント）

日時：2026年1月28日（水）18:00～19:00

言語：日本語

会場：株式会社三菱UFJ銀行 名古屋ビル10Fラウンジ

申し込みリンク：https://base.timewell.jp/events/04237848-61dc-4c62-9920-1a2e2fcb5814

Plug and Play について

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームで、シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。

私たちは、グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向け、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供し、同時にスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用してさまざまな領域/業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。

Plug and Play Japan HP：http://japan.plugandplaytechcenter.com/

【Plug and Play Japan会社概要】

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０－８ 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：http://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立：2017年7月14日