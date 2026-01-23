【ブルガリ】 文化を継承する 「ブルガリ アイコンズ ミノディエール コレクション」

ブルガリ・ジャパン合同会社

アイコンを定義するものとは、古代ギリシャ語の”eikṓn”（類似性、肖像、象徴的な表現）に遡り、今日のアイコンはイデオロギー、創造性、そして意味を表現します。ブルガリは、ローマのハイジュエラーの遺産を継承するバッグコレクション、「ブルガリ アイコンズ ミノディエール」を発表しました。これはブルガリ レザー グッズ＆アクセサリー クリエイティブ ディレクターであるメアリー・カトランズが手掛けるものです。本コレクションは、ブルガリ独自の美学と豊かな文化的象徴性を通して、ブルガリの唯一無二のアイデンティティを称えています。

ブルガリの140年以上にわたるジュエリーメイキングの匠の技にインスパイアされたブルガリ アイコンズ ミノディエールは、クラフツマンシップ、素材、そして本質が融合し、ジュエリーとバッグの対話である貴重なクリエーションとしてダイナミズムをもたらします。

本コレクションではブルガリの5つのシンボル、「モネーテ」、「セルペンティ」、「トゥボガス」、「ディーヴァ ドリーム」、そして「ブルガリ・ブルガリ」を再構築し、ヘリテージとイノベーションの双方を体現する貴重なミノディエールを通じて、メゾン独自の創造性を表現しています。著名な写真家であるイーサン・ジェームス・グリーンが撮影し、フェルディナンド・ヴェルデリがキャンペーンコンセプトとクリエイティブ ディレクションを手がけたキャンペーンでは、作家のチママンダ・ンゴズィ・アディーチェ、モデルのリンダ・エヴァンジェリスタ、女優のキム・ジウォン、女優でモデルのイザベラ・ロッセリーニ、建築家のスマヤ・ヴァリーの5人の才能あふれる女性が被写体として出演し、またバッグに付属されるミニチュアブックに自らの体験を綴った物語を寄稿しています。この物語を通して各人は、ブルガリ アイコンズ ミノディエールが持つ、強さ、変容、知恵、魅力、アイデンティティといった価値観を体現しています。それぞれのミノディエールは、ブルガリの深い物語性と情感が刻まれた真の宝石なのです。

「このコレクションはデザインを超越し、メゾンにおける言語の一部となったブルガリのアイコンが携える遺産を称えるものです。それぞれのミノディエールはバッグとしての機能だけでなく、アイコンとしての意味を宿すためにデザインされており、まさに高度なクラフツマンシップとカルチャーの物語を融合させました。バッグにカルチャーを映し出し、機能美に昇華させることは、女性の知恵を慈しむメソッドでもあるのです。5人の素晴らしい女性たちがブルガリのアイコンに共鳴し、彼女たちの実体験を通してこれらのシンボルに新たなる側面を見出してくださいました。そして、このような伝統をリアリティのある対話へと変容していただいたことを、とても光栄に思います。これこそが私たちが創造し、分かち合うカルチャーなのです」

限定版で発表される各モデルは、ブルガリの比類なきジュエリーメイキングのサヴォアフェールから生まれています。ブルガリ初のこの特別なイブニング バッグ コレクションでは、ジュエリーは機能的なバッグへと昇華され、貴重な宝石のように感じられます。ブルガリがもつアーカイブのミニサイズのミノディエールに着想を得て、そのオリジナルのフォルムを尊重しながら、各モデルはSとMの2サイズで展開されます。ブルガリ アイコンズ ミノディエールは、まさに新しい領域を探求するラグジュアリーなバッグコレクションとして誕生いたしました。

それぞれのブルガリ アイコンズ ミノディエールは、ブルガリの長い伝統から生まれた歴史的なピースと現代における対話を通して制作されています。「モネーテ」は、古代ローマのコインを新たなスケールで再現したミノディエールを冠し、貴重なエナメルで縁取られています。「トゥボガス」は、蛇行する真鍮製のボディが希少なリザードレザーによる卵のフォルムを包み込むことで自然を再解釈しています。「ディーヴァ ドリーム」における精巧な宝石の象眼細工は、カラカラ浴場のモザイクにインスピレーションを得た同コレクションの原点を反映しています。「ブルガリ・ブルガリ」のモダンさは、手作業でデザインを組み込んだマザー・オブ・パールがあしらわれた円筒形のミノディエールに昇華されています。そしてブルガリの象徴である「セルペンティ」のジュエリーやウォッチのヘッドは、独立したクリエーションとして再解釈されています。

本コレクションでは、ハイジュエリーに由来する特有の製作手法がバッグに応用されました。ロストワックス鋳造法によって彫刻的なフォルムが正確に再現されており、繊細な手作業によるエナメル加工やパヴェセッティングが施されています。さらに、アメシスト、タイガーアイ、マザー・オブ・パールやマラカイトの象眼細工が手作業であしらわれたモデルも展開します。それぞれのクリエーションには繊細なチェーン、そしてクロージャーにはカボションカットの石があしらわれたモデルもあり、機能的なものを崇高な存在へと昇華させています。

メゾンの遺産を継承する唯一無二のブルガリ アイコンズ ミノディエール コレクションは、ローマのハイジュエラーにおけるバッグ コレクションの新たな章となります。本クリエーションが知識の器となり、女性が文化の守り手として称賛される新たなラグジュアリーの領域と言えるでしょう。

ブルガリ アイコンズ ミノディエール コレクション キャンペーン

ブルガリ アイコンズ ミノディエールのデザインは、メアリー・カトランズによる意欲的な提案であり、メゾンからのメッセージを呼び掛けています。ここでは、バッグは知恵の象徴としての思想的なエンブレムであると同時に、「文化を継承する」メソッドでもあります。

デビューキャンペーンでは、各ミノディエールのシルエットにフィットするよう特別に制作された5冊のミニチュアブックが、それぞれのバッグに付属されます。これらのブックは、5人の素晴らしい女性たち、―チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ、リンダ・エヴァンジェリスタ、キム・ジウォン、イザベラ・ロッセリーニ、そしてスマヤ・ヴァリー ―が自らの体験を綴った物語です。彼女たちはそれぞれ、ブルガリのアイコンである「ブルガリ・ブルガリ」、「セルペンティ」、「ディーヴァ ドリーム」、「モネーテ」そして「トゥボガス」を体現し、自らの物語を通して文化を見つめなおします。これは彼女たちからの学びを経て、ブルガリがこれらのアイコンが持つ私的な知見を至高のカルチャーとして受け入れるという声明です。

彼女たちは真摯に芸術を追求する姿勢で結ばれたアイコンというべき女性たちです。本プロジェクトは、ブルガリの根底には多様性があり創業者が深く愛したシンクレティズム（異文化融合）を称えるメゾンであるという信念の表れです。彼女たちによるミニチュアブックは叡智の器であるミノディエールに宿る、携えて運べるバッグというカルチャーそのものとなるのです。

チママンダ・ンゴジィ・アディーチェは「文化を創造するノート（Notes on Creating Culture）」、リンダ・エヴァンジェリスタは「伝統を尊重するノート（Notes on Honoring Tradition）」、キム・ジウォンは「内なる平穏を育むノート（Notes on Cultivating Inner Calm）」、イザベラ・ロッセリーニは「自然に耳を傾けるノート（Notes on Listening to Nature）」、スマヤ・ヴァリーは「故郷を見つけるノート（Notes on Finding Home）」をそれぞれが執筆しています。これらは本限定版コレクションのために、特別につくられた物語のミニチュアブックです。

ブルガリ アイコンズ ミノディエール コレクションは、ローマのハイジュエラーがクラフツマンシップとストーリーテリング、デザインと哲学を融合させ、その世界を広げています。この核心には、メゾンの文化の形成に貢献し、それを新たな世代へと伝え続ける叡智の伝承者として、女性を称える姿勢があるのです。

「モネーテ」 ミノディエール （Sサイズ）

素材: 真鍮、アルミニウム、エナメル、マラカイト、ジルコニアストーン

カラー: ヴィヴィッドエメラルド

W9,1 x H9.1 x D3.1cm

1,562,000円

「モネーテ」 ミノディエール （Mサイズ）

素材: 真鍮、アルミニウム、エナメル、レッドクリスタル、ジルコニアストーン

カラー: ロイヤルルビー

W14 x H14 x D4.7cm

2,629,000円

「ディーヴァ」 ミノディエール （Sサイズ）

素材: 真鍮、アルミニウム、マザー・オブ・パールローズクォーツ、ライトアメシスト、ライトマラカイト、ジルコニアストーン

カラー: ローズクォーツ

W10 x H9.3 x D3.9cm

1,518,000円

「ディーヴァ」 ミノディエール （Mサイズ）

素材: 真鍮、アルミニウム、マザー・オブ・パール、ダークアメシスト、ライトアメシスト、タイガーアイ、ダークマラカイト、ジルコニアストーン

カラー: ダークアメシスト

W16.5 x H15.3 x D6.4cm

2,948,000円

「セルペンティ」 ミノディエール （Sサイズ）

素材: 真鍮、アルミニウム、クリスタル

カラー: ゴールド

W6.8 x H11 x D4cm

1,199,000円

「セルペンティ」 ミノディエール （Mサイズ）

素材: 真鍮、アルミニウム、エナメル、クリスタル

カラー: エメラルドグリーン

W10.9 x H16 x D6.6cm

1,991,000円

「トゥボガス」 ミノディエール （Sサイズ）

素材: 真鍮、リザード、ジルコニアストーン

カラー: シルバーパール

W7.2 x H9.3 x D5.4cm

1,408,000円

「ブルガリ・ブルガリ」 ミノディエール （Sサイズ）

素材: 真鍮、アルミニウム、マザー・オブ・パール

カラー: ゴールド

W8.5 x H8.5 x D2.4cm

1,309,000円

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/