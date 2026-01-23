【FC大阪】井藤漢方製薬株式会社 トップパートナー契約継続のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では明治安田J2・J3百年構想リーグ トップパートナーとして、井藤漢方製薬株式会社様とのパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、トップチームユニフォームのシャツ背面上部分に井藤漢方製薬株式会社様の社名が掲載されるほか、オフィシャルウェブサイトに井藤漢方製薬株式会社様の社名バナー、試合会場に井藤漢方製薬株式会社様の広告バナーが掲載されます。

【会社概要】

会社名：

井藤漢方製薬株式会社 ※トップパートナー継続9年目

※2017シーズン～：トップパートナー（ユニフォーム掲載位置遍歴：2017シーズン シャツ背中裾、2018シーズン～ シャツ背中上）

所在地：

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

代表者：

代表取締役社長 井藤 竜生

事業内容：

医薬品・医薬部外品・化粧品及び健康食品等の製造、販売

主な広告掲出媒体：

FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ背面上）、スタジアムバナーなど



ユニフォーム掲出デザイン：

URL：https://www.itohkampo.co.jp/(https://www.itohkampo.co.jp/)

井藤漢方製薬株式会社 代表取締役社長 井藤 竜生様よりコメント：

この度は、スポンサー契約を継続させていただけますこと、大変嬉しく思います。

昨シーズンのJ3総合3位という結果は、着実なステップアップの証であり、大きな感動をいただきました。2026-2027シーズンでは総合順位1位、J2昇格を成し遂げる為に、百年構想リーグを有意義なものにしてください。弊社も東大阪市の企業としてFC大阪と共に、東大阪市の更なる活性化及び、健康増進に取り組んでまいります。

