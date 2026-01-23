【資格の学校TAC】公認会計士試験 短答式試験合格発表後に『個別学習相談会』を実施！
公認会計士試験合格発表！｜TAC公認会計士講座
公認会計士試験対策講座を展開するTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 : 多田 敏男）は、１月23日（金）合格発表の結果を受け、合格者数・受験者数・合格率などの最新情報をWebサイトにてお知らせしております。TACではこの合格発表を受けて、学習計画について講師と１対１で相談できる『個別学習相談会』を実施いたします。
▼ 合格発表関連のご案内
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_contents_goukaku.html
□ 1対1で講師にじっくり相談できる！
今後の学習計画について軌道修正したい方必見！
最短距離で合格に近づく方法を、TAC講師陣が親身になりアドバイスいたします。他校生や独学の方もご利用いただけます。
個別学習相談会
▼ 個別学習相談会〈受験経験者向け〉 ｜ 詳細・ご予約はコチラ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/koushi_denwa_gakusyu_soudankai
□ オススメ！『12月短答後状況別セミナー』
▶12月短答式試験合格の方
▶5月短答式試験受験→8月論文式試験受験予定の方
▶5月短答式試験受験専念の方
など、今回の合格発表を受け、TACではこれから公認会計士試験の受験を検討している方へ「それぞれの状況に応じた必見の動画」をご用意しています。ご自身に合った動画をご視聴ください。
12月15日実施｜アーカイブ動画
▼ 『12月短答後 状況別セミナー』公開中！ ｜ アーカイブ動画はコチラ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/sokuhou.html#20251215
■TAC株式会社概要
会社名：TAC株式会社
会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html
代表者：代表取締役社長：多田 敏男
所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号／